Nàquera se encomienda a la Guardia Civil por las noches

El Ayuntamiento de Nàquera ha encomendado su seguridad durante los servicios nocturnos a la Guardia Civil pese a que cuenta con una Policía Local con una plantilla de 23 agentes. La plaga de bajas del cuerpo „13 de 23„ ha provocado que no se puedan cubrir todos los turnos desde el pasado jueves, tal y como informó Levante-EMV. La situación ha continuado durante los siguientes días, y todo ello pese al temporal de lluvias y viento que azotó a la Comunitat Valenciana durante todo el fin de semana. Es más, no solo ha habido problemas en los turnos nocturnos. Según ha podido saber este diario, el domingo por la mañana tampoco hubo policía local alguno en el retén. No obstante, el alcalde, Damián Ibáñez, aseguró que «el servicio siempre ha estado operativo». ¿Cómo? Gracias a la Guardia Civil.

«Hemos coordinado con la Comandancia de Llíria, la de Bétera y la Guardia Civil de Tráfico que atiendan las necesidades en el término municipal de Nàquera en los turnos que no podamos cubrir por las bajas», explicó Ibáñez. Así, según añadió el alcalde, cuando los vecinos de Nàquera llamen al número de teléfono de la Policía Local de Nàquera, los avisos serán remitidos o bien al 112 o al 062 de la Guardia Civil en caso de que no haya nadie en el retén.

Esta situación se da pese a que los contribuyentes naqueranos pagan un servicio de Policía Local con 23 agentes en plantilla. Trece de ellos están actualmente de baja. Y eso es algo que molesta especialmente al alcalde: «Es mucha casualidad que haya tantos agentes de baja».

El conflicto viene de tiempo atrás. El pasado mes de julio, el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) emitió un comunicado, suscrito por catorce agentes, en el que se quejaba de supuestas «vejaciones, desconsideraciones y subidas de tono continuadas» de su jefe.

Ibáñez considera que aquellas quejas y buena parte de las bajas actuales forman parte de un «chantaje» para que se sustituya a la jefatura del cuerpo. «Si hay insultos o vejaciones les he dicho que vayan al juzgado a denunciarlo y entonces tomaremos medidas, pero ninguno de ellos lo ha hecho», insiste.

De momento, la Guardia Civil tomará el relevo por las noches hasta que una nueva bolsa de trabajo de agentes de policía, cuyas bases ya están publicadas, permita sustituir a los que están de baja.