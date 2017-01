El Festival d´Arts Escèniques de la Serra d´Espadà baja el telón

Tras cuatro años consecutivos, el Festival d´Arts Escèniques de la Serra d´Espadà, que se llevaba a cabo en la pequeña población rural de Eslida (Castelló), no seguirá su trayectoria. Los promotores aseguran que se han visto obligados a cancelar la quinta edición del certamen debido a la falta de compromiso y apoyo del Ayuntamiento de Eslida «a pesar de la buena repercusión que ha traído este evento cultural a los comercios y vecinos».

Según las mismas fuentes, el alcalde de Eslida, Rafael Sorribes, mantiene que es un problema económico el que les ha llevado a tomar esta decisión. Sin embargo, la organización „compuesta por miembros de la compañía profesional A Tempo Dansa„ asegura que es una cuestión de voluntad política teniendo en cuenta «el buen resultado de las ediciones anteriores y los beneficios que proporciona Feslida a la localidad y alrededores durante todo el año».

«Tristes y decepcionados»

«Estamos muy tristes y decepcionados. Trabajamos con un presupuesto tres veces inferior al real. Feslida nació con 4.000€ y mucho amor al arte. La regidora Maite Manzana (que ya no está en el Ayuntamiento) apostó fuerte viendo el éxito, lo duplicó al año siguiente y llegamos a 10.000 euros en la tercera edición a pesar de no contar con subvenciones de otras entidades públicas que se solicitaron. En la edición pasada el Ayuntamiento se gastó 9.000 euros, que consideramos una cantidad ridícula para el rendimiento que se obtiene de este evento y nuestra experiencia nos hace pensar que nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo como artistas pero que si no han llegado las ayudas necesarias es que ellos no han hecho bien su trabajo como políticos», aseguró Pepa Cases, directora artística de certamen.

Cases añadió: «Es una pena que después de tanto esfuerzo de las personas implicadas, de tantos favores pedidos a compañeros de profesión y de comprobar el éxito tanto de afluencia de público como de calidad artística, sea una decisión que no se pueda tomar entre todos ya que siempre hemos considerado que este festival es de todos».

La directora artística del festival mostró su confianza en que todos aquellos que han podido disfrutar de Feslida y desean que siga vivo «se dirijan al Ayuntamiento de Eslida y les hagan llegar sus inquietudes. Este festival, que nos solo ofrecía variedad y calidad sino una programación de teatro, circo, danza, música y títeres para todos los públicos en unos escenarios naturales únicos de la Serra d´Espadà, pasará a la historia deseando ser resucitado, tal vez, cuando aprendamos a valorar lo más sencillo, porque la cultura no debe ser un lujo».

Cita en septiembre

La última edición de Feslida se celebró en la localidad castellonense entre el 9 al 11 de septiembre de 2016. En el cartel de la cuarta edición destacaron compañías y artistas como Máximo Óptimo, De Pape, Purna Teatre, Bergamotto, Héctor Tirado Trío y Enámbar Danza, entre otros.