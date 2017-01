Xàbia envía miles de prendas de abrigo a los refugiados sirios

Nieves, Sabine y Jaime viajan cargados de equipaje. Su maleta es enorme. Estos tres vecinos de Xàbia se llevan al campo de refugiados de Skaramagas (Grecia) un contenedor con 3.200 kilos de ropa de abrigo, calzado y productos de higiene. Ayer reclutaron a unos cuantos voluntarios para llenarlo. El contenedor irá por mar y llegará a Grecia el 20 de enero. Los tres vecinos de Xàbia arribarán hoy mismo. Les esperan once días de arrimar el hombro en todo. «Nunca imaginé que la respuesta iba a ser tan buena. Hemos llenado un contenedor, pero tenemos para llenar otros dos», explicó ayer Nieves, que subrayó que Xàbia y la Comunitat Valenciana se han volcado en esta iniciativa solidaria. «No es caridad, sino humanidad», precisó esta integrante de la ONG noruega A Drop in the Ocean.

Xàbia envía calor y solidaridad para que los refugiados sirios puedan combatir la terrible ola de frío.