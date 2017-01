El cupón de la ONCE reparte 350.000 euros en l´Eliana

Olga Guijarro Hernández ha sido la vendedora que ha repartido en el sorteo de ayer 16 de enero, el premio mayor en l´Eliana, por un importe de 350.000 euros. "Es la primera vez que doy un premio mayor y estoy muy contenta.", explica la vendedora. "También quiero agradecer la colaboración de algunos establecimientos que me ayudan en mi trabajo", añade.



Olga trabaja en la ONCE desde hace 10 años, tiene discapacidad auditiva y sus puntos de venta están ubicados en la c/ La Purísima, 2 y en el Centro Comercial el Osito.



El sorteo de ayer lunes ha repartido un total de 1.820.000 euros entre las comunidades de Galicia, Asturias, Cataluña, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana. La imagen del cupón estaba dedicada a la Costa de Almería.