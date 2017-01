L´Eliana proyecta un ´minicentro´ comercial en pleno casco urbano

Una empresa valenciana está promoviendo la instalación de una nueva superficie comercial en l'Eliana, en la comarca del Camp de Túria. Una localidad, precisamente, que ya cuenta con un elevado índice de superficie comercial, con un centro comercial periférico como el Osito, que aporta al área una superficie comercial de 69.000 metros cuadrados.

En este caso, se trata de una propuesta más modesta, pero enclavada en la trama urbana del municipio. La empresa local Rústica Valenciana, S. A., que posee unos terrenos en la Manzana 51, proyecta convertir esa superficie en un espacio comercial de unos 1.700 metros cuadrados en la planta baja dedicados a locales comerciales, y una parte superior de unos 400 metros, dedicados a terrazas y hostelería. Además, el proyecto incluirá un aparcamiento subterráneo, dada la congestión de esa zona del municipio.

Según confirman fuentes municipales, todavía no existe un proyecto claro de actividad, pero los propietarios han reclamado al consistorio el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica en relación con la modificación del estudio de detalle de la manzana 51. El asunto recibió el visto bueno en el último pleno del año 2016 y, desde el ayuntamiento ya se está elaborando el estudio ambiental y se abrirá un periodo para alegar. El equipo de gobierno, incluso, ha mantenido una reunión con la asociación de comerciantes del municipio. Este nuevo proyecto ha generado recelos en algunos ámbitos.

Las fuentes consultadas trasladan que no se trata de un cambio de uso urbanístico, sino de un estudio de detalle para que esa zona, que en estos momentos tiene un uso mixto residencial-terciario, puedan dedicarse íntegramente a servicios.

Además, apuntan que han puesto algunas condiciones al promotor, como que no se instalen ni pubs ni discotecas para evitar problemas de convivencia con los vecinos. En todo caso, aún no ha trascendido el tipo de actividad que se promoverá si el proyecto ve la luz: el escaso espacio permite aventurar más bien pequeños locales que una gran superficie. El plan se encuentra en una fase muy inicial, pero no ha topado con rechazo municipal.

El solar se encuentra en la avenida Corts Valencianes, la zona de expansión del municipio entre el casco urbano y las urbanizaciones.