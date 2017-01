San Antonio de Benagéber reclama a la conselleria un segundo colegio público

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha trasladado a la Conselleria de Educación «la urgencia» que tiene el municipio de que se amplíen las instalaciones del CEIP 8 de Abril y de que se construya un segundo centro escolar público en esta localidad del Camp de Túria para resolver los problemas que, según aseguran, tienen de plazas escolares.

Según señalan desde el consistorio, los representantes de la conselleria les aseguraron que actualmente «están trabajando sobre la posibilidad de ampliación del actual centro educativo, aunque todavía no se ha iniciado el proyecto». Asimismo, explicaron que desde Educación les informaron de que la parcela que ocupa el CEIP 8 de Abril no consta que esté inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del ayuntamiento. Fuentes de la ejecutiva municipal aseveraron que ya se han puesto en marcha para regularizar esta situación y acelerar los trámites para que se inicie una ampliación que aún no tiene fecha de ejecución.

En la misma situación de sine die se encuentra la construcción de un nuevo centro, algo para lo que el consistorio ha reclamado que se aceleren las gestiones. El centro está en el puesto 27 de la lista de intervenciones de la conselleria.