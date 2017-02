La Pobla y García-Pitarch se enfrentan por el suelo de la ampliación del cementerio

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona aprobó ayer en el pleno municipal solicitar al Consell Jurídic Consultiu que realice un informe para denegar el pago de la ocupación para el cementerio del municipio de una parcela del exdirector deportivo del Valencia CF y empresario Jesús Vicente García-Pitarch. Desde el consistorio consideran que el acuerdo al que llegó el exfutbolista con el antiguo equipo de gobierno del Partido Popular es «excesivo» porque supone un abono por el uso del terreno de unos 19.000 euros al año, según el expediente consultado por este periódico. Las pretensiones de la mercantil de García Pitarch Touessrok, propietaria de la parcela, son muy superiores y rondan los 100.000 euros anuales. «Le hice un favor al ayuntamiento dejando ocupar mi suelo para el cementerio y en siete años no me han pagado nada», explica el exfutbolista y empresario.

El enfrentamiento entre el consistorio y García-Pitarch, nacido en este municipio del Camp de Túria, es uno más de los conflictos derivados de la burbuja inmobiliaria. La parcela colindante al cementerio municipal estaba integrada en el plan parcial R-18 del municipio que ha quedado sin desarrollo y que, según la actual situación económica, no tiene visos de que vaya a poder desarrollarse en varias decenas de años, si es que algún día se consigue. Eso sí, el municipio necesitaba ya en 2006 de la ocupación del suelo para ampliar el campo santo, que se había quedado pequeño.

Así, y tras varios años de negociaciones de varios equipos de gobierno entre los años 2006 y 2009, el anterior gobierno municipal del PP llegó a un acuerdo de ocupación sin una cifra marcada, pero que acabó concretándose en unos 19.000 euros al año. Una cantidad, según el actual alcalde, Josep Vicent Garcia Tamarit, excesivamente elevada para ese tipo de suelo y que beneficia al empresario y penaliza al municipio. García-Pitarch valora el precio de la ocupación del cementerio en casi 100.000 euros al año que, desde 2011 a 2016 supondrían al municipio unos 582.000 euros. Eso por la ocupación los terrenos, puesto que el ayuntamiento no se quedaría como propietario del suelo. Y eso critica el consistorio.

«Firmamos un convenio con el ayuntamiento que daba dos años de carencia para que me permutaran unos terrenos equivalentes. Si no era así, me debían abonar una ocupación, que es lo que reclamo», aseguró García-Pitarch a este periódico, quien explicó que tiene presentado un contencioso-administrativo contra el ayuntamiento. «No me han dado opción para compensarme por la construcción de la ampliación del cementerio en mi suelo», dijo.

Según fuentes del consistorio que avala sus tesis con varios informes técnicos, el convenio que firmó García-Pitarch con su empresa Touessrok sería ilegal y por lo tanto no existe razón para abonar la cantidad solicitada por la ocupación para el cementerio. El consistorio defiende que «la existencia de perjuicio, según sostiene el convenio, generado por la pérdida de un aprovechamiento urbanístico (que nunca fue patrimonializado) no queda convenientemente justificada».

Y concluye: «La superficie ocupada es superior a las necesidades actuales de ampliación de la dotación del cementerio. De la superficie inicialmente prevista en el convenio, 6.648 metros cuadrados, solo es necesario, para cubrir las demandas de ampliación en los próximos diez años, 2.150 metros cuadrados, lo que supone ampliar 17 metros en sentido oeste, el ámbito original del terreno». El consistorio considera que el convenio firmado con el PP fue excesivamente generoso con la empresa de García-Pitarch.