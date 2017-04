Urbanizaciones de Chiva y Cheste denuncian el ruido del Circuit R. Tormo

Ayer, la Plataforma Anti-Ruido Circuito Ricardo Tormo (agrupación que han formado los vecinosque luchan contra el problema) se reunió con el director general del Circuito Gonzalo Gobert y el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya Torres. Ambos les dieron la razón. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue la siguiente: «Nos dijeron que lo sentían mucho pero que no podían hacer nada. No hay dinero, dicen». De hecho, el propio Moya, expresó ayer a este periódico que el circuito tiene «una exención de los parámetros normales, la propia actividad del circuito es diferente».



Según cuentan los vecinos, los responsables informaron que todas las medidas para rebajar el nivel de ruido costarían alrededor de 800.000 euros. Moya declaró a este periódico que la cifra la estimó de manera «informal» y sin ningún cálculo. «Fue lo que presuponía que podía costar». En esta línea, la plataforma critica que «no nos hayan dado una fecha, porque sin ella no nos fíamos de que finalmente lo vayan a hacer». Lo que está claro es quela Plataforma Anti-Ruido pide ya medidas urgentes y argumenta que el elevado nivel de ruido está afectando a la salud de algunos vecinos.



Moya, por su parte, responde que las medidas se llevarán a cabo cuando «se disponga del prespuesto». En el año 2004 se hizo una primera medición de la contaminación acústica y la conclusión fue que sí había algunos puntos que excedían del nivel acústico permitido. Eran necesarias cuatro medidas para situarse en el ruido adecuado y de ese total se llevaron a cabo dos.



Según informó ayer Moya a Levante-EMV, hace poco se realizó otro estudio para medir el nivel de contaminación acústica y éste concluyó que es necesario reducir el ruido en general y solucionar sobre todo, el que sí que supera lo permitido en una zona del circuito en concreto.



En este sentido, el director general de Deportes informó que la conselleria va a apedir que la exención a la que está sometida el ciruito por supropia actividad se ajuste a este nuevo estudio del ruido.