Dimite el alcalde de Serra por "falta de empuje" tras catorce años en el cargo

El alcalde de Serra, el socialista Javier Arnal, presentó ayer en el pleno municipal la renuncia a su acta y la dimisión de su cargo tras haber permanecido durante 14 años en él. Tres legislaturas y media que finalizaron ayer por, según explicó, no encontrarse al cien por cien para poder seguir haciendo frente a «la enorme responsabilidad» que conlleva el cargo. Según ha podido saber Levante-EMV, Arnal llevaba tiempo meditando esta decisión que, al final, se confirmó ayer. De momento, la primera teniente de alcalde, su compañera de partido en el PSOE Alicia Tusón, será nombrada alcaldesa en funciones hasta el pleno extraordinario en el que se dará cuenta de la renuncia de Arnal, se nombrará a la edila entrante –Laura Revert– y se votará a la nueva alcaldesa, que todo parece indicar que será la propia Tusón.

Arnal, en declaraciones a este diario, aseguró que su dimisión se da «de una forma positiva tras tomar una decisión muy meditada y reflexionada» y con toda la confianza en sus compañeros de equipo de gobierno para el futuro próximo. Asimismo, admitió cierto desgaste y cansancio después de llevar 26 años de vida municipal entre concejal y alcalde. «En cargos como éste tenemos que estar cuando se tiene toda la fuerza y empuje, y personalmente ahora ya carecía de este empuje. Es una decisión personal que me va a permitir descansar de la vida municipalista. He cerrado una etapa de mi vida muy intensa en la que he dado todo lo mejor que he podido», detalló. Además, insistió en que quería mostrar su «agradecimiento a todos los vecinos de Serra, desde el primero hasta el último».

El ya exalcalde de Serra explicó que su renuncia se da ahora, a mitad de legislatura, de forma consensuada con el resto del equipo de gobierno, ya que entienden que quedan dos años para poder dar tiempo a la nueva alcaldesa, en caso de que sea Tusón, de finalizar los proyectos pendientes.

No obstante, en caso de confirmarse a Tusón como nueva responsable del equipo de gobierno de Serra, ésta heredará una ejecutiva en minoría, después de que durante el año pasado se perdiera el apoyo del edil de Ciudadanos, José Enrique Martínez. Aún así, no se espera que PP, Ciudadanos, Gent de Serra e Izquierda Unida puedan alcanzar una entente para arrebatarle la vara de mando.