La dirección del PSPV obliga a renunciar al alcalde de Godelleta y a ceder la alcaldía a EU

El alcalde socialista de Godelleta Rafael Fora presentó ayer a primera hora de la mañana su renuncia al cargo y de esta manera abrió el camino para que Pablo Rodríguez, el alcaldable de EU, pueda ser investido en los próximos días como nuevo alcalde de la población. En un escueto comunicado publicado en el Facebook oficial del ayuntamiento decía: «En el día de hoy, presento mi renuncia como Alcalde-Presidente del ayuntamiento de Godelleta.Dicha renuncia sigue las directrices acordadas en el pacto de gobierno».

La negativa de Fora a ceder la vara de mando a Rodríguez, por su condición de investigado por unas presuntas irregularidades contables, había generado una grave crisis institucional en la localidad pero también entre el PSPV y EU en el ámbito autonómico. La coalición liderada por Alberto Garzón advirtió hace 7 días que si no se cumplía el pacto y Fora no cedía la vara de mando, EU se sentiría libre para replantearse los acuerdos de gobierno que tiene con los socialistas en la Hoya de Buñol-Chiva y en el resto de la Comunitat Valenciana.

La «intensa mediación» del secretario de relaciones institucionales del PSPV Carlos Fernández Bielsa para disuadir a Fora y obligarlo a acatar el acuerdo firmado a principios del mandato ha sido decisiva. «El PSPV cumple su palabra. La ciudadanía tiene que saber que en Godelleta, y en todos los municipios, los socialistas cumplen la palabra dada porque sino con qué cara podríamos pedirles el voto en las próximas elecciones», dijo el también alcalde de Mislata a Levante-EMV.

Durante la última semana, también ha habido intensas negociaciones con EU, representada por su responsable de política municipal Estefanía Candel, que finalmente llevaron ayer a Fora a ceder la vara de mando. Fernández Bielsa señaló que es «una cuestión interna de EU» que su alcaldable esté investigado pero los socialistas «tenemos que cumplir lo que hemos firmado».

Por su parte, Estefanía Candel explicó que tanto la ejecutiva nacional como la dirección comarcal del PSPV «han estado presionando para que Fora respetase el acuerdo de gobierno».

El candidato de EU al pleno de investidura del nuevo alcalde será Pablo Rodríguez «porque igual que nuestra coalición tiene por costumbre no imponer sus candidatos a otra formación, nosotros tampoco consentiríamos que nos impusieran otro alcaldable», señaló a este periódico. Una vez zanjada la crisis en Godelleta, «EU se fía de la palabra del PSPV y mantendrá sus apoyos a los gobiernos de progreso con este partido, como ya ha ocurrido en Buñol, donde nuestro alcalde cedió la vara de mando a la candidata socialista para que fuera elegida alcaldesa».

Respecto al traspaso de poderes en la Mancomunidad de la Hoya de Buñol, donde Rafael Fora también tiene que ceder el cargo al alcalde socialista de Cheste José Morell, Estefanía Candel anunció que EU respetara los acuerdos tras solucionarse el problema de Godelleta. Rafael Fora ha cogido vacaciones tras su renuncia y ha sido nombrado como alcalde accidental Pablo Rodríguez, quien aspira a ser su sustituto. El jueves 21 de septiembre se celebrará el pleno ordinario en el que se dará cuenta de la dimisión. A continuación se convocará un pleno extraordinario, en el plazo de 2 a 10 días, en el que se tiene que elegir al nuevo alcalde por mayoría absoluta. El PP, en la oposición, tiene cinco concejales. El PSPV, tiene tres y EU-PUG, otros tres. Si cada uno de los componentes del equipo de gobierno acata la disciplina de voto será investido Pablo Rodríguez. Fernández Bielsa pedía ayer que no se actúe «con prisas» y que la sesión plenaria de investidura se celebre con plenas garantías de que se concretará el relevo. También reconoció que las relaciones locales entre EU y PSPV no son buenas, y que trabajan para reconducirlas.