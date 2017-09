Dimite un concejal del PSOE de Alborache y la alcaldesa reclama su acta

Los problemas crecen dentro del equipo de gobierno socialista de Alborache. Si en julio del año pasado fue la concejala de Ciudadanos (ahora en el grupo de no adscritos), Amparo Vañó, la que abandonó la ejecutiva municipal, ahora ha sido un edil del propio PSOE quien ha salido del equipo de gobierno. El que se presentara a las elecciones municipales como número 3 de la lista socialista, José Fernando López, anunció la semana pasada su dimisión y su paso al grupo de no adscritos por sus desavenencias con la alcaldesa, Paqui Collado, a quien no le ha sentado nada bien esa decisión y le ha reclamado su renuncia a su acta de concejal, algo que parece que no tiene visos de que vaya a ocurrir.

Collado emitió ayer un comunicado en el que pedía a López su renuncia al acta de edil «para respetar la voluntad que los vecinos y vecinas de Alborache manifestaron con su voto en las pasadas elecciones municipales». No obstante, reconoció que la situación con el concejal tránsfuga era complicada y que «estaba esperando el momento oportuno para hablar tranquilamente con él y buscarle una salida digna y que, al mismo tiempo, perjudicara lo menos posible la buena marcha del Ayuntamiento de Alborache». Las actuales circunstancias dejan al PSOE en el gobierno con tan solo tres concejales, por cuatro del PP y dos en el grupo de no adscritos.



Tránsfuga en Sagunt

El edil de EU de Sagunt, José Vicente Muñoz, ha pasado al grupo de no adscritos después de descartar la renuncia al cargo que le exigía la asamblea de su partido por «falta de confianza». De este modo, también deberá salir del equipo de gobierno, que, no obstante, mantendrá la mayoría en la corporación.