El edil socialista dimitido de Alborache mantendrá el acta y seguirá en el grupo de no adscritos

El concejal del PSOE de Alborache que dimitió la semana pasada, José Fernando López, no renunciará al acta pese a que la alcaldesa socialista, Paqui Collado, se lo reclamara públicamente el pasado miércoles a través de un comunicado.

López, según explicó a Levante-EMV, no dejará su acta porque quiere seguir trabajando para el municipio: «Votaré siempre lo que sea bueno para el pueblo», insistió. En cuanto a los motivos de su decisión, justificó que entre él y la alcaldesa había una «nula sintonía política», por lo que que no se sentía útil. En esas circunstancias, López ya comunicó su intención mediante correo electrónico a diferentes órganos del partido durante el mes de mayo. Según aclaró, la nula respuesta por parte de la alcaldesa para encauzar la relación ha precipitado su reciente dimisión.

Ante la baja del equipo de gobierno de López, Collado emitió un comunicado el pasado miércoles en el que le reclamaba que renunciara al acta para que otro edil socialista la ocupara «para respetar la voluntad que los vecinos y vecinas de Alborache manifestaron con su intención de voto en las pasadas elecciones municipales». Asimismo, Collado calificaba la decisión de López de «completamente irresponsable e irrespetuosa», algo que no le ha sentado nada bien al concejal dimitido, que entiende que la alcaldesa ha dado una «respuesta desproporcionada».

En cuanto a la gestión del municipio, López lamentó «la falta de diálogo» de la alcaldesa con los miembros de la oposición. Bien es cierto que ahora le queda una situación más complicada aún al gobernar en minoría con solo tres concejales, por cuatro del PP y dos del grupo de no adscritos.