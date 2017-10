Un centenar de personas de Cumbres de Calicanto de Godelleta se quedan más de 30 horas sin agua

Alrededor de un centenar de vecinos de la urbanización de Cumbres de Calicanto, de la parte del término municipal de Godelleta, denunciaron ayer que llevaban al menos 30 horas sin disponer de agua corriente. Desde aproximadamente el mediodía del pasado miércoles, pese a que abrían el paso de sus grifos, éstos no manaban, sin previo aviso de la gestora del servicio de agua potable, según criticaban los propios vecinos. Ayer por la tarde, «empezaba a correr un fino hilo de agua, pero solo en las zonas bajas de la urbanización, a las altas sigue sin llegar», señalaba Fernando Ruipérez, residente en la zona. Al menos durante todo ese tiempo, estas personas no podían ni ducharse, ni fregar los utensilios de cocina ni poner una lavadora, entre otras muchas acciones cotidianas.

Al parecer, el servicio de agua lo gestiona la empresa Aguas de Calicanto, pese a que los pozos de los que procede el líquido son propiedad de Aigües de l´Horta. De hecho, según advierten los propios vecinos, esta segunda compañía ya avisó de que a partir de finales de agosto, como consecuencia de una serie de obras en la red, se iban a producir algunos cortes y retenciones en el servicio. De hecho, aseguran que durante la última semana han recibido «el servicio mínimo». Sin embargo, desde el miércoles parece que el corte ha sido continuado y el agua no llega a la mayor parte de estos vecinos. Hay que tener en cuenta que en esta urbanización hay múltiples cuestas que podrían dificultar la llegada del líquido hasta los puntos más altos.

No obstante, los afectados insisten en que su situación es producto de un conflicto entre las dos empresas gestoras. Según advierten, Aigües de l´Horta habría comunicado a los usuarios que no estaba recibiendo el pago del servicio por parte de Aguas de Calicanto, algo que los vecinos no dudan en considerar que es el «verdadero» motivo de los cortes del suministro que están sufriendo. «Nosotros estamos en el medio. No tenemos ninguna culpa de ello», criticaba ayer Salvador Espinosa, presidente de la Asociación de Vecinos de Cumbres de Calicanto de Godelleta.

Precisamente los miembros de esta asociación se reunían ayer para tratar de atajar la falta de suministro y exigir soluciones tanto a las compañías gestoras del agua como al ayuntamiento. Es más, según advirtieron a este periódico, vistas las circunstancias que están afrontando, se disponían a redactar una denuncia que tenían previsto presentar hoy mismo. «Necesitamos una solución ya, y si no se ponen de acuerdo las dos empresas, que intervenga el ayuntamiento, pero necesitamos el agua corriente ya», reclamaba Espinosa.