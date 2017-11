Ofrecen 500 euros de recompensa por un perro de raza peligrosa desaparecido en Pedralba

"Un bonachón, amoroso y uno más de la familia". Así describe Alicia Catalán Lira a su perro 'Zeus', un 'american stanfford' de color canela que ha "desaparecido sin dejar rastro" de su chalé de Pedralba el pasado martes. Dos días en los que sus dueños no han dejado una piedra sin levantar para encontrarlo, peinando el municipio y los campos cercanos, involucrando a vecinos, protectoras de animales y forestales en la búsqueda, pero sin resultado. Es por eso que Alicia y su familia ofrecen una recompensa de 500 € a quienes tengan información y puedan reunirles con Zeus de nuevo. Su contacto es afribora@gmail.com.

"Estamos destrozados. El año que viene me caso y era Zeus quien iba a traer los anillos en la ceremonia", se lamenta Alicia, que teme que el american stanford haya sido robado por organizadores de peleas ilegales de perros. "Sólo lo cogieron a él. El resto de mis perros sigue en casa. No puedo ni ir a trabajar, he pasado días buscando", añade. "Encontrarlo sano y salvo será el mejor regalo de navidades".

La desaparición de la mascota ocurrió el pasado martes día 28 de noviembre a las 19:30 horas en la zona de Chucheve, Pedralba, después de que un familiar entrase en la vivienda y fuera saludado por Zeus y otros perros de la familia. Tras unos minutos, las cámaras del chalé captan cómo la manada regresa hasta la puerta para alertar de la presencia de un desconocido, pero no vuelven todos ellos. Falta Zeus, el resto continúa en el jardín.

En cuanto a su aspecto, Zeus tiene aproximadamente nueve años, es corpulento y de color canela. Presenta una mancha blanca en forma de rombo en el lomo, y el pecho es de este mismo color. Está castrado. "Tiene tendencia a ladrar cuando está fuera de casa, no le gusta estar fuera", señala Alicia Catalán. Lleva microchip y sus dueños cuentan con la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos.

La preocupación de la familia va en aumento, pues ni veterinarios, guardia civil o policía saben nada de su mascota desaparecida y todo indica a una sustracción con el fin de utilizarlo en peleas ilegales.

Si tiene algún dato que aportar, puede contactar con Alicia Catalán Lira o su hermano Daniel a través de los teléfonos 697491627 y 662564300 o del correo electrónico afribora@gmail.com.