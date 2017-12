Zeus ya está en casa. El perro de raza ´american stanfford´ que desapareció el 28 de noviembre de un chalé de Pedralba recorría, solo y perdido, las calles de Riba-roja. La policía local lo llevó a una protectora y avisaron a la familia, que se encontraba inmersa en las labores de búsqueda. Y es que los dueños de Zeus están convencidos de que la presión mediática, la organización y las labores de búsqueda provocaron que, quien se llevó al animal, lo dejara en libertad.

El día del reencuentro ocurrió el pasado sábado, tras cuatro días donde la foto de Zeus corrió como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación como Levante-EMV. De hecho, un grupo de Facebook creado para organizar las labores de búsqueda se mantiene ahora para ayudar a otros animales desaparecidos, con la participación de 1.400 miembros.

"El perro ha aparecido en la calle así que no podemos decir que lo han robado€ aunque lo cierto es que tras cuatro días perdido (donde han llovido dos) Zeus no está ni sucio. Nuestra teoría es que, quien lo robó para peleas de perros decidió dejarlo suelto por la presión mediática. El animal es corpulento y precisoso, pero está castrado, es un bonachón y no sirve para peleas ni nada parecido. Si a eso le sumas la que hemos liado para encontrarlo... Yo creo que han decidido dejarlo suelto y evitar problemas mayores", explica Marisa, una de las voluntarias (de la protectora SOS Frenchie) que participó en la búsqueda y estuvo presente en el reencuentro entre el animal y su familia.

La familia ya respira tranquila. "Es un perro de casa. A los animales se les cataloga como de raza peligrosa por la mordida que tienen, pero eso nada tiene que ver con su caracter. Zeus era y es un amor. Un perro cariñoso y fiel, y estábamos muy preocupados por lo que le pudiera pasar porque era carne de cañón, a pesar de su apariencia", explica la joven.

Zeus ya está en casa tras una historia con final feliz.