«Se pagaron 18.000 € de más y se ha devuelto el dinero»

El alcalde de Ayora, José Vicente Anaya Roig, achacó ayer a un «error de interpretación» el dinero cobrado de más por la empresa responsable del mantenimiento de la electricidad en el municipio. «Pero tras el informe de la Intervención, se calculó que el dinero cobrado de más era 15.338 euros más 3.220 de IVA, que la empresa ya ha reintegrado al ayuntamiento», explicó tras conocer la interposición de la denuncia, al tiempo que ponía a disposición de Levante-EMV el justificante de este reintegro.

Anaya Roig se muestra «tranquilo, porque en seis años de gobierno no hemos tenido ningún informe contrario de Intervención y se trata de un hecho puntual que ya ha sido subsanado». Sobre la denuncia presentada en Anticorrupción por sus compañeros socialistas en el consistorio, el alcalde de Ayora asegura que «nos pondremos a disposición de la Fiscalía si abren diligencias, porque no tenemos nada que ocultar. Y aportaremos el informe de Intervención que ya ha dado por finiquitado este asunto», explicaba en conversación telefónica con este periódico.

El informe del Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Ayora, fechado el 22 de noviembre, confirma que las cantidades cobradas indebidamente por la contratista entre 2012 y 2017 suman un total de 18.558,98 euros. Una cantidad que se abonó al día siguiente.

«Se trata de un exceso de obras cobradas que se han reintegrado», apunta el alcalde de Ayora, quien lamenta que los socialistas «intenten ganar en los juzgados lo que no son capaces de ganar en las urnas desde hace dos elecciones».