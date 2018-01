Transparencia obliga a Sanidad a facilitar los datos sanitarios a Pro-Hospital

Las quejas de la Plataforma Pro-Hospital la Hoya de Buñol-Chiva porque la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública porque no les habían sido facilitados los datos sanitarios de la comarca tienen ahora su respuesta. La asociación pidió el amparo a las consellerias de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, y la de Igualtat i Polítiques Inclusives, obteniendo una respuesta positiva por parte de la primera.

Transparència contestó que su competencia es velar «para que los órganos, entidades e instituciones que disponen de la información, la faciliten» pero que su función no es la de «requerir dicha información». No obstante, esta conselleria reconoce que «debe instar al cumplimiento de los preceptos» descritos por ley. Por este motivo, vuelven a remitir la solicitud de Pro-Hospital a la conselleria de Sanitat que dispondrá del plazo máximo de un mes desde la recepción de la misma para resolverla. Si Sanitat no facilitara los datos –es su obligación–, Transparència recuerda que pueden reclamar en sus dependencias, ya que el siguiente paso es un recurso de manera jurídica.

Por otro lado, miembros de la plataforma visitaron el Centro Sanitario Integrados de Villena, dependiente del Hospital de Elda, para conocer las instalaciones.