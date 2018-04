La balsa en la que aparecieron cuatro perros mutilados contiene más restos de animales

La Concejalía de Urbanismo de Mutxamel ha emitido una orden para que los propietarios de la balsa en la que aparecieron cuatro perros muertos la pasada Semana Santa limpien y acondicionen la instalación al contener agua corrompida con plantas acuáticas y que desprende un fuerte olor a podrido.

Los trabajos de limpieza comenzaron ayer, cuando un camión de una empresa especializada se acercó hasta el embalse, que se ubica en el interior de una finca privada de la partida de Les Penyetes, en la localidad de Mutxamel. La retirada de parte del agua estancada permitió sacar a la luz los restos de otros animales muertos, como gatos o perros, e incluso se pudieron distinguir lo que parecen huesos y un cráneo.

Patricia, la dueña de los perros que aparecieron mutilados y muertos en dicha balsa relató a este diario que, cuando ella y su pareja, Luciano, fueron a sacar a los canes vieron otros animales en el agua. Incluso cuenta que, creyendo que uno de los bultos que flotaba era una de sus mascotas, al ataparlo con una red se dieron cuenta de que era el cadáver de otro perro.

Por su parte, la abogada de los afectados por el presunto asesinato de sus cuatro perros, Graciela Miralles, denuncia que durante las tareas de vaciado de la balsa, que aún no han concluido, ningún agente del Seprona estuvo presente. «Esto no pasa cuando se trata del asesinato de una persona. Se ha vaciado una cuba en la que supuestamente se encuentran los cuerpos de unos animales mutilados y no está presente la Guardia Civil para verificarlo. Se puede manipular todo», argumenta la letrada.

Y es que, cabe recordar que Luciano y Patricia solo pudieron recuperar los restos de tres de sus perros, puesto que uno de ellos, de estar tanto tiempo en el agua, está totalmente descompuesto. Así, Patricia manifiesta que las mangueras de los camiones podrían succionar los restos de este can debido a su diámetro. «Nosotros queremos el cuerpo de nuestra Dana», lamenta.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil apuntaron que están investigando el caso y que ayer se le tomó declaración a los dos trabajadores de la finca en la que se encuentra la balsa y que alberga un negocio de viveros. Sin embargo, aclararon que va a ser complicado llegar al fondo del asunto y descubrir quiénes son los culpables de haber mutilado y lanzado a la cuba a los cuatro perros, ya que no se puede culpar a los empleados del invernadero por el hecho de que los canes aparecieran en el interior de la propiedad, puesto que de momento no existen pruebas concluyentes.

Por lo pronto, el Seprona interrogará también a los dueños de las mascotas como a los posibles testigos que pudieran surgir a lo largo de la investigación.



Acusación particular

La asociación animalista Dignidad Animal se ha personado como acusación particular para apoyar a Luciano y patricia y conseguir dar con el culpable de la mutilación y muerte de sus canes. «Esto es un horror. Tenemos que esperar a ver que dice la justicia pero pedimos constantemente el endurecimiento de las penas», manifestó Saturnina Martínez, presidenta de la asociación.

En la misma línea, Felinos Lo Morant también se personará como acusación particular para, según su presidente Antoni Ripoll, «reforzar la denuncia que los propietarios han hecho». «Aquí tenemos psicópatas. Esto me parece aberrante y el problema de base es que tenemos unas leyes muy permisivas. Hay que hacer un gran esfuerzo para cambiarlas para que la gente que maltrata tenga miedo a que les pase algo. Espero que la gente de la calle se conciencie y eso le toque la fibra», declaró Ripoll.

Por su parte, la abogada Gabriela Miralles explicó a este diario que, si la Guardia Civil consigue dar con los culpables, estos se enfrentarían a una pena máxima de dos años de prisión, por lo que si no cuentan con antecedentes penales, no entrarían en la cárcel. «Este es el problema que tenemos con las leyes de maltrato animal», aseguró.