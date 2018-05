Dimite el alcalde de San Fulgencio condenado por prevaricación

Carlos Ramírez ha dejado de ser alcalde de San Fulgencio. El regidor ha sido apartado de la política tras un pleno celebrado ayer que sirvió para dar cuenta de su sentencia a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricar. Ramírez dijo que se marcha «muy tranquilo» porque «se queda gobernando quien merece este pueblo», que es un gobierno liderado por cinco tránsfugas y un edil de UPyD. Es la concejala Susana Ortuño la que desde ayer ha asumido la alcaldía en funciones, pero será por poco tiempo. En pocos días se convocará otra sesión plenaria para que los ediles elijan quién será el nuevo alcalde, y eso es algo que hoy por hoy no está nada claro.

Menos de tres minutos duró el pleno que ha puesto fin a la carrera política de Carlos Ramírez tras siete años en el poder. En la sesión sólo intervinieron el secretario y el alcalde, pués éste se negó a dar el turno de palabra a la oposición, que fue quien forzó la convocatoria para apartarlo del cargo. «Yo no estaba resistiendo por otro motivo que porque se quedaran los que lo merecen, me voy tranquilísimo», dijo Ramírez. El mismo consideró que es expulsado de la política «porque hay una sentencia completamente injusta», recordando que su condena en primera instancia ha sido recurrida en la Audiencia Provincial. «En esta país ocurre una cosa, y es que si mi recurso en la Audiencia sale bien y me absuelven, me habré marchado siendo inocente», añadió.

Carlos Ramírez fue condenado en noviembre de 2017 por el Juzgado de lo Penal de Orihuela por conceder a un club deportivo subvenciones por unos 195.000 euros sin publicidad. Aquel fallo judicial provocó que abandonara el Partido Popular, pero en estos meses se había negaod a abandonar el cargo, por lo que la Fiscalía le había llegado a abrir diligencias.