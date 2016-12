Las ampas piden más atención de la conselleria y celeridad en las obras de las escuelas

La Confederación de Ampa Gonzalo Anaya hace balance del año que está a punto de acabar. Las más de 1.000 ampas valencianas agrupadas en las tres federaciones aprueban el cambio hacia la coeducación que ha iniciado la Conselleria de Educación y la Xarxa Llibres pero piden al departamento de Vicent Marzà más celeridad en la construcción y reparación de centros educativos y también apuntan que no es tan transparente y participativo como lo prometido.

"Se está yendo muy lento en la creación y reformas de nuevos centros y en la retirada de fibrocemento", asegura Màrius Fullana, presidente de FAMPA Valencia y, añade: "la falta de recursos no es disculpa". "Siempre nos mobilizaremos para decir qué no está bien; somos apartidistas", aclara en un encuentro con periodistas.

Desde la confederación de ampas, inciden en la necesidad de que "poco a poco vaya desapareciendo la concertada"; apuntan la importancia de "garantizar la igualdad desde la escuela pública" y, pese a que agradecen la dedicación del centro y el profesorado de los conciertos, abogan por su desaparición para que los recursos que los mantienen se destinen a la educación pública. En esta línea, hoy, en el Consell Escolar Valencià, presentarán una enmienda con esta petición.

Desde la confederación consideran que sus campañas han sido "exitosas". Las huelgas contra la LOMCE, como la del pasado 26 de octubre -–que tuvo un seguimiento del 90 % en parte de la ESO y Bachillerato, y de entre el 60 y el 70 % en infantil, primaria y 1º y 2º ESO–, aunque lamentan que los profesores no participaran.

Consideran la LOMCE una ley "con muchos puntos que no contribuyen a la mejora de la educación" y que se aprobó "sin contar con el parlamento, la comunidad educativa ni las entidades sociales". Por ello, piden su derogación y adelantan que preparan una huelga para febrero o marzo en la que esperan que participe "toda la comunidad educativa".

En el marco de un posible pacto educativo –tanto en España como en la Comunitat Valenciana– desde la Gonzalo Anaya están dispuestos a dialogar, si bien "hay posturas históricamente confrontadas", avisan.



Jornada intensiva y debate de deberes

Sobre los deberes, afirman que querían incluir un debate más en el sistema educativo, que ellos ya reclamaban desde hace años, y explican que ha tenido repercusión internacional, ya que se interesaron medios de EE UU y asociaciones de América Latina. "No tenemos claro si se tiene que regular la cuestión o no [en Francia los deberes están prohibidos por ley], pero lo que se evalúa en clase debería hacerse en clase", defiende Fullana. Asimismo, señalan que se produce "discriminación", ya que "no todo el mundo puede ayudar a sus hijos". En este tema, piden a la conselleria que cuente con la opinión y participación de los padres.

Sobre la jornada intensiva, en la federación hay varias sensibilidades, por lo que la postura oficial es que se apoya la libertad de los centros y padres y madres para elegir, pero siempre que «se garantice la calidad de la enseñanza».

También hay varias opiniones sobre el plurilingüismo y el grado de implantación del valenciano. Se cree en los beneficios de conocer varias lenguas y la necesidad de dominar a la perfección el valenciano y el castellano, pero desde FAMPA Enric Valor d'Alacant piden que el profesorado debe estar capacitado, ya que lamentan que muchas veces no es así.

Sobre los resultados del informe Pisa en la C. Valenciana, Fullana explica que preferiría que no realizara las pruebas un agente externo y privado.

Otras defensas de la Confederación Gonzalo Anaya son una escuela laica y que enseñe valores y herramientas a los jóvenes y los más pequeños para "mejorar la sociedad".