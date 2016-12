Ivana Gasulla, investigadora de la Politècnica, obtiene una beca de excelencia del Consejo Europeo de Investigación

La investigadora valenciana trabajará en el diseño de una nueva generación de fibra ultrarrápida, compacta y de gran eficiencia que permita incrementar la velocidad de conexión del usuario a Internet y responder a las nuevas necesidades de las comunicaciones móviles 5G o el Internet de las Cosas



El Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés) ha concedido a Ivana Gasulla, investigadora de la Universitat Politècnica de València, una de las becas de su programa de excelencia "Consolidator Grants", cuyo objetivo es afianzar proyectos de gran impacto dirigidos por científicos con una prometedora carrera profesional.



El proyecto presentado y liderado por Ivana Gasulla lleva por título InnoSpace -Revolutionizing fibre-wireless communications through space-division multiplexed photonics"- y su aplicación supondría una auténtica revolución para la nueva generación de comunicaciones móviles.



El objetivo de Ivana Gasulla –y de su equipo en el Instituto iTEAM de la UPV- es diseñar una nueva generación de fibra ultrarrápida, compacta y de gran eficiencia, que permita tanto incrementar la velocidad de conexión del usuario a Internet como responder a las nuevas necesidades que, a corto y medio plazo, requerirán las comunicaciones 5G o el Internet de las Cosas.



Última generación de fibras ópticas

Para ello, Ivana Gasulla trabaja con la última generación de fibras ópticas, basadas en técnicas de multiplexación espacial, sobre las que se viene investigando con creciente interés a nivel internacional en los últimos cinco años. Con esta nueva generación, que engloba tanto las "fibras multinúcleo" como las "fibras de pocos modos", se consigue transmitir en una única fibra el equivalente a un conjunto de varias fibras ópticas estándares, con la consiguiente reducción en tamaño y peso.



La originalidad del proyecto InnoSpace radica en que las fibras ópticas diseñadas, no sólo permitirán ese aumento en la velocidad de transmisión, sino que además serán capaces de procesar la señal radio a la vez que la distribuyen a las antenas de comunicaciones móviles o al usuario final.



"En el caso particular de las fibras ópticas multinúcleo, en lugar de tener un único núcleo por donde se transmite la luz, éstas disponen de hasta 36 núcleos en paralelo, con lo que se puede transmitir muchísimo más. Una fibra normal, de la que todos conocemos y que nos llega a veces hasta casa, tiene hoy una capacidad limitada; por eso tenemos que investigar en nuevas tecnologías, adelantarnos casi al futuro e idear soluciones para dar respuesta a los desafíos que plantean las comunicaciones de los próximos años. Y este es el eje central del proyecto", destaca la investigadora valenciana.



Posibles aplicaciones

La investigación alrededor de las fibras ópticas basadas en técnicas de multiplexación espacial se ha centrado hasta la fecha en la distribución de señales digitales a alta velocidad a través de redes de largo alcance.



Ivana Gasulla y su equipo del iTEAM-UPV buscarán ampliar el campo de aplicación de estas fibras ópticas hacia las redes de acceso radio, es decir, hacia el segmento de red de unos pocos kilómetros que llega al usuario final y que da soporte a las comunicaciones inalámbricas. Este sería el caso, por ejemplo, de la alimentación de las antenas que se comunicarán con los móviles en el futuro entorno 5G o de las antenas ultrawideband que se podrán encontrar en los hogares.



"En este nuevo entorno de fusión entre la fibra óptica y las comunicaciones móviles, la novedad de este proyecto se encuentra precisamente en el aumento de posibilidades que ofrecerán las tecnologías a desarrollar. No sólo se tratará de distribuir la señal radio, sino de realizar diversas tareas de procesado de señal de manera simultánea a esa distribución. De entre el gran abanico de aplicaciones de procesado que se buscarán, podemos destacar el filtrado de determinadas bandas de radiofrecuencia, la generación de señales ultrawideband para el hogar, o el direccionamiento del haz de radiación de una antena (situada, por ejemplo, en un avión) para seguir a un determinado usuario", destaca Ivana Gasulla.



Principales retos y desafíos del proyecto



Tal y como explica la investigadora de la UPV, el principal desafío del proyecto es ser capaces de diseñar y fabricar las diversas fibras multinúcleo y fibras de pocos modos que se proponen.



"Al fin y al cabo, estamos hablando de unos diseños completamente nuevos que no se han estudiado ni implementado hasta la fecha. Así que, como con todo proyecto financiado por el ERC, el componente de riesgo asociado es importante, pero las ganancias que se podrían obtener lo son aún más", destaca.



Reconocimiento



Para Ivana Gasulla, la obtención de esta beca supone el reconocimiento de un trabajo preliminar bien hecho y la apuesta por una nueva línea de investigación que se ha venido gestando en los últimos tres años. "Y, por otra parte, me ofrecerá la independencia y los recursos necesarios para consolidar mi equipo de investigación y desarrollar las tecnologías que contribuirán a la nueva era de las comunicaciones personales y el Internet de las Cosas en un futuro cercano", añade la investigadora de la UPV.



Ivana señala que recibir esta beca supone para ella una "satisfacción inmensa, no sólo a nivel personal sino a nivel del equipo de personas en el grupo de Fotónica del ITEAM que me han apoyado en todo momento. Y digo -definitivamente- porque me ha llevado tres años consecutivos alcanzarlo, con todo lo que el proceso de preparación y entrevistas en Bruselas conlleva. Al final, como pasa en general en la vida y en particular en investigación, el "no tirar la toalla" termina por dar buenos resultados", concluye



El ERC ha concedido este año un total de 314 becas, de las que 24 han ido a parar a investigaciones de centros españoles.