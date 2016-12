Compartir décimos, una tradición de alto riesgo

Compartir lotería es una tradición navideña y para evitar problemas a la hora de cobrar un décimo premiado lo mejor es tener un justificante, una foto o un mensaje de wasap que lo documente. No es la primera vez que se han roto amistades o incluso familias por no repartir el premio conforme se había pactado. Incumplir un acuerdo de este tipo implica enfrentarse a una pena de entre 6 meses y 3 años de cárcel, aunque lo difícil es demostrar que era un décimo compartido si no hay ningún documento.

Situaciones como éstas podrían ser habituales, ya que tres de cada cuatro españoles comparten un décimo de lotería para el sorteo extraordinario de Navidad.

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) aconseja que «siempre» que se compre un décimo o participación de lotería entre varias personas hay que dejar constancia «documental» de quienes participan en el número para que no haya «ningún tipo de problema» a la hora de reclamar la parte del premio correspondiente.

El presidente de CECU, Fernando Móner, señala que entre el «50 y el 75 %» de décimos de Lotería de Navidad suelen comprarse de manera compartida entre familiares, amigos o compañeros de trabajo, por lo que ha subrayado la importancia de que se elabore una lista, en la que figuren los nombres, apellidos y firmas de quienes participan junto a la fotocopia del décimo en cuestión.

En este sentido, ha apuntado que esta lista cobra especial importancia cuando el décimo resulta agraciado con un premio mayor a los 2.500 euros ya que al acudir a la entidad bancaria se podría demostrar que es un décimo compartido, quedando libre del impuesto de donación.

En caso de que el décimo se haya extraviado o robado, Móner ha recordado que lo primero que hay que hacer es acudir a la Policía para presentar la denuncia, aportando la documentación que se tenga, para después notificarlo por escrito, aportando la denuncia, a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado.