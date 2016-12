Oltra busca familias de acogida para sacar de los centros a 71 niños de menos de 7 años

Carlos (3 años) y Lucía (6 años) –nombres ficticios– proceden de África. Fueron apartados de su familia directa cuando su centro escolar detectó carencias en su ámbito familiar. Sin otros familiares que los acogieran, la administración buscó para ellos una familia educadora que se hiciera cargo de ellos. Luis y Dolores apostaron por hacerse familia educadora y, de la noche a la mañana pasaron a ser familia numerosa, de uno a tres niños de los que cuidar. Tienen claro que, con ellos, estos pequeños tienen una oportunidad en la vida a la que quizá no llegarían si se quedaran en un centro.

Su situación aún no se ha regularizado ni se sabe cuándo podrán volver con sus padres pero, mientras, viven en una familia que les está ayudando a crecer. Precisamente crecer, mejor en familia, es el lema adoptado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la campaña institucional que ha puesto en marcha con la que busca aumentar las familias que, como la de Dolores y Luis son educadoras, 900 actualmente en la Comunitat. El objetivo es, como en el caso de Carlos y Lucía, dar un hogar a los 1.100 niños que viven en centros de protección, especialmente a los 71 menores de 7 años que están institucionalizados.

3.730 menores bajo tutela

Se trata de pequeños sobre los que se han decretado medidas de protección y no están con sus padres y tampoco han sido acogidos por ningún familiar directo. Según explicó ayer la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, junto a la directora general de Infancia, Rosa Molero, se trata de «poner en el centro del debate público el acogimiento familiar» e impulsarlo como herramienta «para que los niños que tenemos bajo protección de la Generalitat vivan en el ámbito en el que han de vivir: una familia».

Actualmente, en la Comunitat hay 3.730 niños sobre los que se ha decretado alguna medida de protección y, de ellos, 2.639 están en acogida (ya sea con familiares directos, familias educadoras –620– o en una preadoptiva, 145). Precisamente, el foco de la campaña se pondrá en los menores de 7 años, 71, que además tienen necesidades especiales, ya sea problemas de salud, físicos o psicológicos o son grupos de hermanos, lo que dificulta su acogimiento. Según destacó la consellera es el grupo «más vulnerable» y al que más afecta desarrollarse en un entorno no familiar. Oltra destacó que los únicos requisitos para ser familia educadora es «tener tiempo o una red social de apoyo» pero, sobre todo, «un deseo y compromiso de hacerse cargo del niño».

De 9 a 12 euros por día y niño

La conselleria ha mejorado en estos meses las condiciones económicas con las que se compensa a estas familias. Si antes se concedían 9 euros por niño y día para las familias que decidían acoger (4,5 euros/día si era familia), ahora la cuantía se ha «dignificado» hasta los 12 euros/día/niño en todos los casos y se ha regularizado el pago.

Recibir esta compensación ya no dependerá de que haya o no dinero (antes se tramitaba como subvención), sino que ha pasado a ser «un derecho subjetivo del menor» y ya se ha actualizado el pago. «Estamos ya pagando con regularidad. Ahora falta por pagar diciembre pero para el ejercicio económico que empieza se pagará al mes», explicaron ayer fuentes de la administración. La consellera también marcó diferencias entre las familias acogedoras y las adoptivas. Las primeras pueden serlo hasta que se resuelva la situación del menor y, si en dos años esto no sucede, convertirse en familia de acogimiento permanente.

La campaña incluye un número de teléfono, el 900150804, que estará atendido por la Asociación Valenciana de Acogimiento Familiar, que dará una primera información a las personas interesadas.