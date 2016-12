Los clavarios del Cristo de Quart de Poblet reparten 2,34 millones

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad, el 70264, ha caído íntegramente en Valencia, concretamente en la administración 119, ubicada en la plaza Doctor Berenguer Ferrer, en el barrio de la Fuensanta de la ciudad de Valencia, surgido tras la riada de 1957 y una de las zonas más populares de la ciudad. El número ha repartido 6.000 euros por décimo (60.000 euros por serie).

La administración, ubicada junto al Hospital General de Valencia, ha sido la única que ha distribuido el número ganador. Pese a que tenía consignadas las 165 series íntegras del 70264 (lo tiene asignado de manera íntegra desde 1998) y, por tanto, habría podido dejar entre los afortunados un total de 7,8 millones de euros, finalmente sólo distribuyó 118 series (7,08 millones) y un décimo. En total: 7.086.000 euros, tal como ha confirmado esta mañana Lola Cuesta, propietaria de la administración. El resto del número fue devuelto a Hacienda.

Según Cuesta, las participaciones las ha realizado la falla de Vicente Castell Mahiques, una comisión modesta del barrio de la Fuensanta; los clavarios del Cristo de los Afligidos de Quart de Poblet; y trabajadores tanto de la policlínica oftalmológica del Hospital General de Valencia como del hipermercado Carrefour de Gran Turia, ambos situados en las inmediaciones de la administración.

Es la primera vez que esta administración vende uno de los premios principales del sorteo de Navidad, aunque ha repartido premios importantes en otros sorteos ordinarios y en la Lotería Primitiva. La propietaria, Lola Cuesta ha relatado que esta mañana estaba comprando los regalos de Navidad cuando ha oído que uno de los quintos premios había correspondido al 70264 y rápidamente ha vuelto "gritando de alegría a la administración".

"Durante el camino me he encontrado con gente que tenía papeletas del número premiado y cuando hemos llegado a la administración hemos brindado con cava", ha indicado la lotera.

El premio, que es el octavo de los grandes premios de este sorteo, ha salido a las 11.59 horas y ha sido el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El número ha sido cantado por las mismas niñas que han cantado dos minutos antes el premio Gordo de este sorteo, Nicol Valenzuela y Lorena Stefan.



Testimonios

«Lo compré anoche a última hora después de que mi mujer me dijera que bajara, porque habíamos comprado en Benidorm y el Campillo, pero viviendo justo detrás no teníamos ningún número de aquí», relata con el décimo en la mano, temblorosa de emoción, Joaquín, de 80 años. «Bajé y le dije al lotero que me llevaba el que más rabia le diera».

La alegría le desborda a Mercedes Montes. «Estoy a dos velas, esto me ha venido de puta madre. De aquí me voy directa a comprar una buena comida de Navidad». Al igual que Ascensión Noguera, quien desde hace diez años llevaba comprando este mismo número cada semana. «Como no quedaban papeletas en la falla vine y me compré un décimo que me había reservado Loli», explicaba feliz de que la jugada le saliera redonda.

Lola Cuesta, responsable de la administración 119 de lotería que ha repartido cerca de diez millones de euros entre los vecinos de la Fuensanta, no puede ocultar su alegría por compartir tanta felicidad entre personas «que necesitaban este impulso en sus vidas». «Y el del Niño también lo voy a repartir yo», anuncia.

Para otras como Mari Carmen Barba, una de las más madrugadoras al acercarse a la administración a comprobar si realmente era cierto que le había tocado, su mayor preocupación era: «¿Pero cuánto se queda el Gobierno?».

Los clavarios de Quart de Poblet, premiados

La Clavaría del Cristo de Quart de Poblet ha vendido una parte del 70264, que ha logrado un quinto premio en el sorteo y ha salido desde la administración de lotería del barrio de la Fuensanta de Valencia. En total, los clavarios han vendido en participaciones 390 décimos, lo que supone 2,34 millones de euros, que han llegado a amplios sectores relacionados con la fiesta, de forma muy repartida. La noticia ha provocado un estallido de alegría ya que numerosos representantes de clavarías, fallas y otras entidades locales tienen papeletas, vendidas a cinco euros, y premiadas con 1.200 euros cada una.