Jaramillo pide que Podemos retire el apoyo a València en Comú y funde un grupo propio

El concejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado en la corporación provincial Roberto Jaramillo ve pocas posibilidades de triunfo en la propuesta de proceso reconstituyente de València en Comú y aboga directamente por la fundación de un grupo propio municipal bajo las siglas de Podemos. «Llevamos reconstituyéndonos desde el principio y no funciona», explicó a este diario el edil.

La formación, que cuenta con tres regidores en el consistorio del «cap i casal» y apoya el gobierno de Joan Ribó, se encuentra en una «tensa» situación interna, en palabras de la propia secretaria general de la plataforma municipalista, Mireia Biosca. El ambiente en los plenos hace meses que dista mucho de ser cordial o apaciguado. Según denunció Jaramillo, un sector de la plataforma, el afín al ex de Esquerra Unida Manolo Colomer, intenta hacerse con el poder de la misma, extremo que niegan los aludidos.

«La reconstitución no funciona porque el problema no es de reglamentos sino de que el grupo de Colomer no acepta lo que no controla», lamentó Jaramillo. «Respeto la opinión de Jaime Paulino (el líder de Podemos en Valencia) si cree que el camino es ese -el del proceso reconstituyente-, pero los estatutos de Podemos dicen que todos los acuerdos de pactos y alianzas políticas dependen de las bases. De los círculos y los inscritos», detalló el diputado provincial. Es decir, que un posible desembarco formal del partido morado en València en Comú debería decidirse no solo en una asamblea de esta última, sino también en los órganos decisorios de la formación.

Redefinir relaciones

Paulino, secretario general de Podemos en Valencia, confía en que en la asamblea de ValC que tendrá lugar a finales de enero su formación pase a tomar más control sobre la plataforma. «El problema ahora, básicamente, es definir la relación entre el colectivo ciudadano y el partido», apuntó Biosca. Una relación que en opinión de Jaramillo y Paulino debería sostenerse en una mayor preponderancia de la formación que lidera Pablo Iglesias y que en su día no quiso presentar candidaturas municipales.

Precisamente de esa decisión de no postular a ningún candidato bajo las siglas formales de Podemos nacieron plataformas como València en Comú o Ahora Madrid.

«Dado que esta ValC sólo tiene el apoyo de Podemos pero está en manos de terceros con intereses propios, pido que se haga una consulta para retirar ese apoyo y la creación del grupo municipal de Podemos», indicó Jaramillo. «En caso de una reconstrucción de ValC, con más motivo se tiene que consultar a las bases ese acuerdo. Es el momento de que las bases hablen», añadió el concejal y diputado.

Desde la secretaría general de ValC informaron de que se han renovado seis puestos de la coordinadora después de culminarse una elección tanto telemática como presencial. «Todas las personas elegidas son militantes activas o simpatizantes de Podemos», señalaron, en referencia a las alusiones sobre la influencia de exmiembros de EU en ValC.