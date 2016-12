Lotería de Navidad 2016: El quinto premio íntegro riega de millones el barrio de la Fuensanta

La suerte le guiñó un ojo ayer a un barrio humilde de Valencia como es la Fuensanta. Un quinto premio, con el número 70264, vendido íntegramente por la administración de la plaza Doctor Berenguer Ferrer, que a su vez distribuyó participaciones a la falla Vicente Castell Maiques, a los clavarios del Cristo de los Afligidos de Quart de Poblet y a trabajadores de la policlínica oftalmológica del Hospital General de Valencia y del hipermercado Carrefour de Gran Turia, dejó un reguero de alegrías que harán pasar a muchas familias unas Navidades muy especiales. Sus vidas no cambiarán con 6.000 euros por décimo y 1.200 por papeleta (a cuatro euros), su premio no servirá para cubrir hipotecas, ni tan siquiera para comprarse un buen coche, pero la alegría del momento y algún capricho que siempre iban retrasando no se los quita ya nadie.

«Lo compré anoche a última hora después de que mi mujer me dijera que bajara, porque habíamos comprado en Benidorm y el Campillo, pero viviendo justo detrás no teníamos ningún número de aquí», relataba con el décimo en la mano, temblorosa de emoción, Joaquín Cárcel, de 80 años. «Bajé y le dije al lotero que me llevaba el que más rabia le diera».

La alegría le desbordaba a Mercedes Montes. «Estoy a dos velas, esto me ha venido de puta madre. De aquí me voy directa a comprar una buena comida de Navidad para mis nietos, mis hijas y mis yernos». Al igual que Ascensión, quien desde hace diez años llevaba comprando este mismo número cada semana. «Como no quedaban papeletas en la Falla vine y me compré un décimo que me había reservado Loli», explicaba feliz de que la jugada le saliera redonda.

Lola Cuesta, propietaria de la administración 119, y a quien la noticia le sorprendió comprando los regalos de Navidad, no podía ocultar su alegría por compartir tanta felicidad entre personas «que necesitaban este impulso en sus vidas». «Y el del Niño también lo voy a repartir yo», anunciaba antes de abrir una botella de cava para brindar con algunos de los agraciados.

Para otras como Mari Carmen Barba, una de las más madrugadoras al acercarse a la administración a comprobar si realmente era cierto que le había tocado, su mayor preocupación era: «¿Pero cuánto se queda el Gobierno?».

Este quinto premio también llegó, a través de esta administración, a los trabajadores del hipermercado Carrefour del centro comercial Gran Turia, como Ángeles, quien recordó que ya le tocó un pellizco hace años.

Premiada el día que se jubila

Elvira Balaguer vivió ayer un gran día. Después de 44 años trabajando en el Hospital General de Valencia, ayer se prejubiló, y por todo lo alto. Casi al mismo tiempo que recogía sus bártulos de su taquilla, se enteró de que le había tocado el quinto premio, el 70264.

En concreto, la mitad de un décimo, compartido con su sobrina y también enfermera del centro sanitario Isabel Balaguer. 3.000 euros para cada una que les obliga, según su familia, a pagar la cena de Nochebuena.

Pero ellas son solo dos de las agraciadas con este premio en el hospital valenciano. Unos 30 décimos se repartieron entre la plantilla del departamento de Oftalmología. Los números elegidos por Paula Huélamo y Antonia Lozano provocaron ayer una ola de alegría que tuvieron que contener hasta que terminaron su jornada laboral y las urgencias para poder celebrarlo con ganas. «Una cena seguro que hacemos», explicaron mientras brindaban.

Los negocios de la zona y una comisión fallera

A media mañana, tras conocerse que una administración del barrio de la Fuensanta había vendido integramente el quinto premio, los vecinos salieron a las calles y en todos los bares y establecimientos había un único comentario: «¿Os ha tocado a vosotros?». La fiesta siguió por la tarde en el casal de la falla Vicent Castell Maiques. «Somos unos 120 falleros los que hemos repartido el premio entre amigos y gente del barrio. Siempre jugamos al mismo número, todas las semanas desde hace once años. Es poco lo que ha tocado, pero está muy repartido. Para muchos de nosotros supone un poco de aire», explicaba Antonio Ruiz, presidente de la comisión, quien nunca había ganado nada y no se lo creía.