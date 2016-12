Lotería de Navidad 2016: Vuelve la alegría a la Marina con un pellizco de un millón de euros

Se acabó la sequía. No fue un chaparrón de millones, pero sí un sirimiri que alivia a un puñado de familias humildes de la Marina Alta. En los últimos años, los vecinos de la comarca se resignaban a las pedreas. El sorteo de ayer dejó en Dénia, Xàbia, y, sobre todo, Pedreguer 1.185.000 euros.

«Está muy repartido. Excepto una turista de Madrid que veranea en Dénia y vino a propósito a por ese número, el resto de décimos los hemos vendido a vecinos del pueblo», indicó Robert Tent Costa, de la administración Àngel de la Sort de Pedreguer, que vendió 50 décimos del 07211, agraciado con un cuarto premio. El pellizco fue de aúpa. Nada menos que un millón de euros.

«Lo hemos vendido todo por ventanilla», explicó Analia Pascual Noguera, trabajadora de la administración pedreguera.

Los agraciados no se volvieron locos. Cada décimo tenía un premio de 20.000 euros. «Estamos llamando a los premiados para que vengan a celebrarlo, pero no están por la labor. Un chaval al que le ha tocado está trabajando en Xàbia y no puede dejarse la faena», indicó el lotero Francisco Vives.

Con todo, sí empezaron a asomarse vecinos con una sonrisa de felicidad de oreja a oreja. Uno de ellos fue Bea Ramis. «Lo primero que voy a hacer es celebrarlo. Le haré un buen regalo de Navidad a mi hijo y luego quizás hagamos una escapada. No me llega para liquidar la hipoteca, pero algún agujero si taparé». Bea dijo que, desde el principio, se sintió atraída por el 07211. «Es un número raro, sí, pero a mí me gustó». Analia Pascual también coincidió en que el número era «raro». «Pero quizás por eso se ha vendido todo. Quienes venían a comprar lotería lo veían y lo pedían».

Francisco Femenia es vendedor de esta administración. Tuvo la feliz idea de comprarle a su hija Ana el número como regalo de cumpleaños. Ana cumplió ayer 32 años. Le dio el décimo el pasado domingo. La familia celebró ayer en la casita un aniversario estupendo. Ana, que ahora está en el paro, y su marido, Juan Ruiz, que trabaja en una gasolinera de Xàbia, estaban felicísimos.

Preguntado sobre la suerte que le ha regalado su suegro, Juan dijo que Francisco «tiene la flor de Zidane». «Sí, soy del Madrid, pero también me gusta el Valencia», puntualizó el joven.

El sorteo también le hizo un guiño a Xàbia y Dénia. El estanco del Arenal de Xàbia vendió por máquina un décimo del 04536, el segundo premio. El dueño del décimo se llevó 125.000 euros. Los trabajadores del estanco estaban contentísimos. Especulaban con que el número lo tiene alguno de los miles de turistas que compran lotería mientras disfrutan de la playa del Arenal.

Alegría en Colp de Sort de Dénia

Mientras, la administración Colp de Sort de la calle Marqués de Campo de Dénia repartió 60.000 euros de diez décimos del 22259, un quinto premio. La administración es propiedad de Agustín Fontanet y Eduardo Artal.

El primero afirmó que tenía «el pálpito» de que este año daría un premio. Vendió uno de los diez décimos en septiembre. Y los otros nueve se los llevó un único cliente el pasado 13 de noviembre. Los trabajadores de esta administración de Dénia estaban exultantes y lucían con orgullo una camiseta con el lema «si quieres que te toque la lotería, compra de la mía».