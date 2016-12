La Acadèmia no se decide entre la continuidad o la renovación

Del portón del Monasterio de San Miguel de los Reyes sólo salieron ayer caras largas. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no consiguió nombrar a un presidente durante su sesión plenaria, al no obtener ninguno de los candidatos „el actual presidente en funciones Ramon Ferrer y el vicepresidente en funciones Josep Palomero„ los 11 votos necesarios para presidir el ente durante los próximos cinco años.

En total, se realizaron tres votaciones en las que el órgano estuvo dividido entre las dos hojas de ruta de los candidatos de la Plana Baixa. Ramon Ferrer defendió ante el pleno sus cinco años al frente de la AVL, marcados por la publicación de la Gramàtica y del Diccionari Normatiu Valencià, y el acercamiento en la última etapa a las universidades y a entidades catalanas o al Institut Ramon Llull.

Josep Palomero, por su parte, destacó la necesidad de adaptar la entidad lingüística al siglo XXI durante la presentación de su candidatura, a través de un proceso de renovación, así como una mayor transparencia y buenas prácticas.

El fallido pleno de ayer deja como conclusiones la igualdad de fuerzas entre los dos aspirantes: durante las tres consultas consecutivas, ninguno de los dos sacó una diferencia de más de un voto al otro, siempre sin alcanzar el mínimo de once apoyos. No obstante, Palomero se impuso en dos y una de ellas, la útlima, lo que deja en una situación más difícil a Ramon Ferrer, quien no deja de ser el presidente actual y para el que la elección supone también revalidar su proyecto.

«Las cosas se estudian en frío, no en caliente», dijo el presidente en funciones tras el pleno. Tendrá que decidir ahora si mantiene sus aspiraciones o da un paso al lado. «Si ha pasado esto es porque los dos somos buenos. No considero a Palomero como un contrincante, sino como un amigo», resaltó Ferrer, que preside la entidad desde 2011.

El actual vicepresidente sí que volverá a presentarse. Palomero ya vivió la misma situación en 2006, cuando disputó la presidencia a Ascensión Figueres, y ninguno obtuvo la mayoría de votos. Palomero se retiró después de ese primer pleno en aquel momento.

Ambos candidatos son académicos desde la constitución de la AVL en 2001. Ferrer entró a propuesta del PP procedente de la RACV, y Palomero, que forma parte del círculo de amistad de Ximo Puig, lo hizo desde el PSPV.