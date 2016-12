Treinta y cinco años de almuerzo ´lermista´

Es el clásico de la familia lermista. Un almuerzo que se mantiene desde hace tres décadas y media, que nació en los albores de la autonomía, en los años del Consell Preautonòmic, cuando un grupo de jóvenes socialistas se aprestaba a alcanzar el poder en la Comunitat Valenciana.

La cita persiste pese a que los protagonistas van cumpliendo años. Son las 'viejas glorias' del socialismo valenciano, que esta mañana han vuelto a reunirse, como siempre lejos de los focos, en un restaurante de la playa de la Patacona de Alboraia.

El senador Joan Lerma, ex presidente de la Generalitat y que da nombre a la corriente interna que sigue controlando el partido en la Comunitat Valenciana, ejerce de anfitrión por aquello de los galones.

Cuentan los más veteranos que el almuerzo cogió fuerza a la llegada al Palau en 1982. Ha ido cambiando de sede pero no ha dejado de celebrarse ningún año. «L'esmorçar de Lerma», como le llaman, reunía al principio al presidente, altos cargos y sus más directos colaboradores para felicitarse las Navidades.

Hoy muchos de los que comenzaron ya no aparecen porque se han desvinculado, por roces políticos que los años no han curado o directamente porque el tiempo no perdona. De hecho, el almuerzo comenzó con un minuto de silencio en memoria de Fernando Ramón, histórico del PSPV y uno de los que el 19 de febrero de 1977 acudió al Gobierno Civil para legalizar las actuales siglas del partido y por un exguardaespaldas de Lerma también recientemente fallecido.

El año pasado se dejó ver el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pero en esta ocasión no ha participado en el almuerzo.

Entre los asistentes, el delegado del Consell en Bruselas y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig; el secretario autonómico de Agricultura, Paco Rodríguez Mulero; el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT estatal, Julio Lacuerda; el de la FSP autonómica, Luis Lozano; el del Ayuntamiento de Valencia, Fernando Millán júnior. También el secretario general de UGT del País Valencià Ismael Sáez y el exsecretario general Toni Cebrián; el exsubdelegado del Gobierno y ahora subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Felipe Martínez; el histórico de las Finanzas socialistas, Josep Cataluña, y el exsecretario del área Manuel Rivas; los exconcejales en el Ayuntamiento de Valencia Pepe Sellés, Enrique Real y Vicente Inglada o el exconcejal de Burjassot y padre de la consellera de Sanidad, Pedro Montón. También Vicent Lafora, autor de libro 'La huella de Lerma'. Y el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, aunque éste no es precisamente de la familia lermista.