Bares contra la embriaguez

Ni chupitos gratis, ni 2x1 en copas, ni «hora feliz» ni promoción alguna que incite al consumo abusivo de alcohol: 75 locales de ocio y 10 localidades de la Comunitat Valenciana se han adherido a la campaña «servicio responsable» del Programa Nacional de Prevención de las Drogodependencias. Se centra en formar a la plantilla que trabaja en los establecimientos de ocio nocturno (principalmente) para que promuevan desde la barra un consumo moderado de alcohol.

Y no es que los hosteleros se tiren piedras contra su propio tejado. Evitar borracheras supone hacer lo propio con las peleas, los desperfectos del local o las situaciones de emergencia. No se trata de que los camareros hagan de mediadores, sino de que aprendan a afrontar los posibles conflictos que pueden surgir cuando no se dispensa la «última copa» a quien ya no se tiene en pie o se le pide a un taxi a un cliente para que no coja el coche.

Evitar problemas desde la barra

La campaña «consumo responsable» forma parte de un programa impulsado por el Ministerio de Sanidad, la Federación Española de Hostelería (Feher) y la de Municipios y Provincias (Femp) en colaboración con la ONG valenciana Controla Club. Estas entidades han elaborado un manual de buenas prácticas que sirve de base para los proyectos que desarrollan los ayuntamientos. En la actualidad existen 75 establecimientos formados en dispensación responsable de alcohol. Además, se han adherido al programa las localidades de Dénia, Algemesí, Requena, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Vila-Real, Atzeneta del Maestrat, Segorbe y Vall d'Alba. Elx ha sido el último municipio en sumarse y el ayuntamiento implementa las medidas. De esta manera, mediadores de la ONG Controla Club visitan los locales que se suman para realizar un diagnóstico «real» de la situación con un análisis de la clientela, la relación con los vecinos y la manera de actuar de los empleados.

El objetivo de la iniciativa es concienciar a quienes están detrás de la barra de lo contraproducente que puede resultar servir copas sin control para llenar la caja. Desde Controla Club aseguran que aunque puede parecer una medida contradictoria con la política empresarial de un negocio, no lo es ya que mostrar responsabilidad favorece, a la larga, la convivencia con los vecinos, uno de los principales problemas del ocio nocturno.

Así, los camareros aprenden a enfrentarse a diversas situaciones, mediante técnicas que les permitan atajar los problemas de forma sencilla y sin broncas.