La mitad de los conductores sometidos a pruebas de drogas dan positivo

«Creemos que por conocer la zona, una copa no nos va a afectar y no es así, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás». Con estas palabras, el delegado del Gobierno en la C. Valenciana, Juan Carlos Moragues, hace hincapié en la campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha llevado a cabo en las carreteras valencianas ante la llegada de Navidad.

Según datos que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana hizo públicos ayer, la Guardia Civil ha realizado 8.209 pruebas de alcoholemia a conductores en una semana. Del 12 al 18 de diciembre, 94 conductores dieron positivo por consumo de alcohol, lo que supone el 1,14 % de las pruebas realizadas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil también controlaron el consumo de drogas entre quienes conducían un vehículo. De las 39 pruebas salivares realizadas en la Comunitat Valenciana, en 18 casos el resultado fue positivo, esto es, casi la mitad. «El cannabis y la cocaína son las más frecuentes y hay que tener presente que sus efectos son graves: relajación, menor concentración, la percepción alterada o la movilidad limitada», apunta Moragues. Además, según los datos nacionales, la Guardia Civil también ha detecta do en algunos casos la ingesta de anfetaminas.

El objetivo de esta última campaña de la DGT en la que participa la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es «poner fuera de la red viaria» a aquellos conductores que habían consumido algún tipo de sustancia psicoactiva y las pruebas se les realizaron a aquellos que presentaban algún síntoma de haber ingerido alguna sustancia, habían cometido alguna infracción o se habían visto implicados en algún accidente.

Juan Carlos Moragues insiste en pedir a los conductores «no consumir nada de alcohol y sobre todo, no confiarse en los trayectos cortos tan propios de estas fechas». Y es que, además de los controles de alcoholemia y drogas, también se ha vigilado la velocidad «sobre todo en carreteras convencionales».

Por provincias, en Valencia de las 3.971 pruebas de alcohol realizadas, 62 fueron positivas, y de las de 25 de drogas, 11; en Alicante fueron 3.015 los controles de alcohol y seis los de drogas, y dieron positivo 26 y cuatro, respectivamente; y en Castelló, de los 1.223 test de alcohol y los ocho de drogas, consumieron seis y tres conductores. En España se realizaron 129.309 pruebas en total y los agentes denunciaron a 1.912 conductores: 1.394 por consumo de alcohol y 518 de drogas.

Según apunta la DGT, la idea es que las pruebas salivares para la detección de drogas en los conductores se incrementen de forma progresiva hasta generalizarse como las de alcohol.

A los conductores que conducen con presencia de alcohol en el organismo, si la tasa es de 0,25 mg/l y hasta 0,50 mg/l, la sanción son 500 euros y cuatro puntos menos del carnet; de 0,50 a 0,60 la multa son 1.000 euros y seis puntos menos, igual que por consumo de drogas; y si es mayor a 0,60 prisión de tres a seis meses, multas de seis meses a doce, o trabajos en beneficio de la sociedad.