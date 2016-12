PSPV y Compromís aparcan el conflicto de Divalterra para salvar el presupuesto provincial

In extremis. A falta de dos días para que termine el año, el pleno de la Diputación de Valencia aprobó ayer las cuentas para 2017. Unos presupuestos con 15 millones menos que el año pasado y que han sufrido la tijera en algunas partidas, pero que finalmente salieron adelante con los votos a favor de todos los partidos representados en el hemiciclo menos los del Partido Popular. Una «victoria política» de Jorge Rodríguez, como indicaron en su entorno, para concluir una dura recta final de año para el presidente de la corporación, que acaba de perder a su hombre de confianza al frente de Divalterra.

Precisamente, con las cuentas de la empresa pública arrancó el pleno de ayer, en el que Rafa Soler (PP) recriminó «la falta de acuerdo» entre PSPV y Compromís para designar a un cogerente para la antigua Imelsa, de la que salió formalmente esta misma semana el socialista Víctor Sahuquillo. Un hecho que «mantiene paralizada» la compañía porque la actual y única directiva de Divalterra, Agustina Brines (Compromís), no puede firmar contratos de más de 18.000 euros. Los socialistas no quieren designar a un cogerente, como existía hasta ahora, y los de Compromís no aceptan la figura del consejero delegado, porque «no responde a lo que se acordó», esto es, mantener un mando bicéfalo en la empresa.

La firma afronta ahora una remodelación que pretende adelgazar de competencias su cartera. UGT mostró ayer su desacuerdo sobre la propuesta de Rodríguez de que los brigadistas sean incluidos en el Consorcio de Bomberos porque «afectaría a la estabilidad de los trabajadores» y sería «tapar situaciones políticas pasadas».

Respecto a las cuentas para el próximo ejercicio, el portavoz del PSPV, Pablo Seguí, señaló que se trata de las más «municipalistas» hasta el momento, en referencia a la creación del fondo de cooperación municipal dotado de más de 20 millones, a los que se añadirán 20 más de la Generalitat. «Se refuerza la autonomía local con más de 75 millones de euros que llegarán a los ayuntamientos para inversión o gasto corriente, frente a los 34 millones del año pasado», detalló.

Por su parte, Xavi Rius, de Compromís, defendió el carácter «social» de los presupuestos, que secundó la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez. «Se ha acabado con los planes teledirigidos», apuntó la diputada en alusión a los campos de césped artificial promovidos por Alfonso Rus.

«Las cuentas de Oltra y Puig»

«Quiero mostrar mi solidaridad para con el diputado de Hacienda, Toni Gaspar», ironizó por su parte la portavoz del PP MªCarmen Contelles, quien criticó la falta de participación del resto de grupos «provocada por la tardanza» en la presentación de los gastos, «hace tan solo ocho días». «Aquí lo que ha ocurrido es una lucha entre PSPV y Compromís para ver cuál de los dos queda mejor con sus jefes, Ximo Puig y Mónica Oltra». «No se nos puede acusar de cajero de la Generalitat porque ellos tienen 17.000 millones y nosotros 400», respondió el diputado Gaspar.

La representante popular, único grupo que votó en contra de las cuentas, señaló que «el recorte de 15 millones del gobierno central no es tal» y que se deben a que en su día Zapatero adjudicó tributos que ahora «se han tenido que ajustar». Además, Contelles lamentó «que se hable del pasado y de clientelismos cuando el municipio de Ontinyent „cuyo alcalde es Rodríguez„ ha recibido el 11 % de los convenios a dedo. Las localidades gobernadas por el PP solo el 9 %», apuntó, mostrando un gráfico con datos de los convenios singulares y subvenciones.

Rius replicó que el gráfico no estaba hecho en relación a la población, porque «seguramente saldrá mejor parado el PP» y que se han recortado esos convenios singulares.