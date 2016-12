Mucho frío en Valencia para la celebración de fin de año

La Comunitat Valenciana despide el año con heladas débiles en el interior y mucho frío. De hecho, la pasada noche ha sido gélida en muchos puntos, como en Ademuz, donde se han llegdo a los 7,9 grados bajo cero.

En Segorbe se han registrado -1º C y en Manises el termómetro no ha bajado de cero por apenas tres grados. 5º C ha habido en Polinyà, 7 en Xàtiva y 9 en Oliva, mientras que en la ciudad de Valencia, las mínimas han sido de 4º C.

Para el último día del año, no se descarta que caiga algún chubasco ligero y ocasional en el litoral (incluida la ciudad de Valencia), aunque es poco probable. No obstante, los cielos estarán encapotados, fundamentalmente en la segunda mitad de la jornada. En el 'cap i casal', las nubes harán acto de presencia a partir de las 12 del mediodía y prácticamente se quedarán hasta bien entrada la madrugada. El domingo, sin embargo, amanecerá soleado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas, por su parte, experimentarán pocos cambios durante este fin de semana. Si acaso, la mínimas aún bajarán más el día de Año Nuevo hasta alcanzar los 4º C, mientras que las máximas no superarán los 14º (mañana se podría llegar a los 15).

El domingo, el cielo estará poco nuboso en la Comunitat Valenciana y se esperan heladas débiles en el interior con temperaturas sin grandes cambios y con una nota general: el frío.