"Estuve a punto de dar dinero, pero la historia chirriaba"

Jorge Gadea fue ayer protagonista en Levante-EMV por donar 20.000 euros de la herencia de su madre a la Asociación Española Fiebre Mediterránea Familiar. Su madre le dejó un encargo: destinar parte de la herencia a fines sociales. Y en esas está. Por ello, reconoce que «a punto estuvo» de hacer un donativo similar al padre de Nadia. Le reconforta no haberlo hecho, pero el tema le crispa. «Estuve a punto de realizar una donación. Conocí la historia y me conmovió el corazón», asegura. Sin embargo, hubo un dato que hizo saltar las alertas: «El hombre aseguraba que ya se había gastado un millón de euros en tratamientos, viajes y visitas para poder salvar a su hija y la cifra me chirrió. Era mucho dinero y no me acababa de cuadrar la historia. No lo vi claro, y al final no realicé el donativo pero estuve a esto», reconoce el hombre mientras señala una parte minúscula de su dedo.

Para Jorge Gadea el caso de Nadia queda como una anécdota más, como la muestra palpable de que existe un sexto sentido que, en ocasiones, alerta de asuntos turbios.

Sin embargo, para la representante de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar, Cuca Paulo, el caso Nadia supone un daño «enorme» a entidades como la que ella preside. «Lo único que ha generado es desconfianza. Asociaciones como la nuestra tienen serias dificultades para recibir donativos, para recaudar fondos. Nosotros hacemos de todo, pero las cantidades que se precisa para financiar una beca de investigación –un mínimo de 6.000 euros para costear las nóminas de los investigadores– se consiguen euro a euro y no es fácil», asegura.

Por ello, la única forma de contrarrestar el temor que generan casos como el de Nadia es «transparecia». «Hay que publicarlo todo, cada céntimo que se consigue y cada céntimo que se invierte. La clave está en que la gente confíe en ti, en el fin que persigues y en la gestión que realizas. Agradecemos cualquier donativo, por pequeño que sea, porque sin él no podríamos hacer nada», concluye.