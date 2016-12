Rodríguez se arrepiente de no haber liquidado Imelsa al llegar

¿Se arrepiente de no haber liquidado Imelsa (la actual Divalterra) al llegar a la Diputación de Valencia? «Sí, probablemente sí», respondió Jorge Rodríguez durante el programa de Levante TV València en directe. Debía haber sido fiel a aquella «corazonada», dijo el presidente de la corporación provincial. «Tuve la sensación de que la diputación podía asumir lo que hacía la empresa», marcada por la corrupción del PP y regida durante años por Marcos Benavent, delfín de Alfonso Rus y «yonqui del dinero» arrepentido.

No lo hizo y 2017 acaba con un sabor «agridulce» para el dirigente socialista por los conflictos de la ahora bautizada como Divalterra. Hace unos días tuvo que firmar el cese del cogerente que él eligió, Víctor Sahuquillo, amigo y persona de su confianza. El escándalo de las dietas con licores (por 252,60 euros) y el uso del coche oficial se lo llevó por delante.

«No me preocupa el tema famoso de los gintonics o que aparecieran en una auditoría interna, que antes no habían. Me preocupa que se llegaran a pagar. Con un control previo de fiscalización no se hubieran pagado esas facturas», afirmó entrevistado por el conductor del espacio, Gustavo Clemente, y el jefe de Política de Levante-EMV, Alfons Garcia.

Rodríguez insistió en que Sahuquillo metió la pata, pero no la mano y él intenta ser «comprensivo con los errores de todo el mundo». Salvo cuando observa mala fe, dijo. No la ha visto en Divalterra. «Sí la impresión de que es una empresa que ha padecido muchos años una cultura que no se cambia de la noche al día».

PSPV y Compromís, socios de gobierno, no se ponen ahora de acuerdo sobre la nuesta estructura de mando en la entidad. Los primeros quieren un consejero delegado; los segundos, un nuevo cogerente. El presidente restó ayer trascendencia al conflicto. «No creo que haya un bloqueo», afirmó. «Se puede convocar más veces el consejo si es necesario». «Hay diferentes apreciaciones, pero seguro que encontramos una solución consensuada», dijo.

La remodelación anunciada (el traspaso a la diputación de los 550 brigadistas forestales y del área de Turismo) no supondrá «un periodo largo de negociación» con el socio. «La cuestión es relativamente sencilla», subrayó, aunque ha de cimentarse en la «seguridad jurídica» y de los trabajadores.

Rodríguez puso como ejemplo de la «sintonía» con Compromís la aprobación esta semana de los presupuestos de 2017, solo rechazados por el PP: «Todos hemos entendido una situación casi de emergencia nacional. No es tiempo de batallas, sino de sentido común. Incluso Ciudadanos se ha sentido a gusto».