«No tendría sentido que Puig no fuera el candidato»

«Ni sería bueno ni tendría sentido» que Ximo Puig tuviera competencia para liderar el PSPV. Al presidente de la diputación se le observa dentro y fuera del partido como un posible aspirante al Palau de la Generalitat, pero él lo descarta. El actual secretario general es el que ha de continuar.

«El PSPV tiene la presidencia Generalitat después de 20 años y ahora hay que darle el máximo apoyo», dijo Jorge Rodríguez ayer en València en directe.

«No tendría sentido desperdiciar cuatro años de trabajo y experiencia y que no volviera a ser candidato. El PSPV ha de cerrar filas» alrededor de Puig, aseguró.

La nítida postura de Rodríguez llega días después de que el jefe del Consell reafirmara su intención de ser el candidato socialista en las próximas elecciones, como ya adelantó a Levante-EMV el pasado verano.

La posición del alcalde de Ontinyent no significa, no obstante, que esté de acuerdo al 100 % con la línea de la federación valenciana en la crisis socialista, cuando ayudó a la salida de Pedro Sánchez de Ferraz.

«Donde más a gusto me sentiría es en la tercera vía», responde a la pregunta sobre su posición en el mapa socialista: si en la de la gestora y la cúpula del PSPV, en la Pedro Sánchez y el líder provincial de Valencia, José Luis Ábalos, o en la hipotética tercera vía que parece concentrarse alrededor de Patxi López.

«Hemos montado un espectáculo que no nos ha beneficiado a nosotros ni a España. Hemos de buscar una solución», asevera Rodríguez. El congreso del PSOE ha de ser, por tanto, «lo más pronto posible pero en las mejores condiciones».

Él, dice, no aspira siquiera a ser el líder provincial. «El tema orgánico del partido no me apasiona y no he venido a hacerme un hueco en el PSOE a través de la diputación», sentencia.