Aznar se reunirá con empresarios en Valencia y no prevé verse con el PPCV

Aznar se reunirá con empresarios en Valencia y no prevé verse con el PPCV efe/kiko huesca

El expresidente del Gobierno José María Aznar tiene previsto participar el próximo 9 de enero en Valencia en un almuerzo-coloquio con el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). La visita de Aznar a Valencia se produce apenas dos semanas después de que el presidente de honor del PP anunciara que abandona el cargo desencantado con la política del Gobierno. Aznar pasa de esa forma a ser un militante de base de la formación de la gaviota, después de que la fundación Faes que dirige se haya desvinculado del partido tras criticar la política del Gobierno de Rajoy y especialmente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, respecto a Cataluña.

Aznar no tiene previsto verse con ningún dirigente del PPCV ni con la presidenta de la formación en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig. Fuentes del PP valenciano aseguraron ayer que no tenían constancia de la visita del expresidente y que por tanto el partido no tenía nada previsto en relación con Aznar. La propia Bonig aseguró hace unas semanas que

la renuncia a la presidencia honorífica del PP por parte de Aznar era una noticia que le causaba tristeza. «Aznar llevó a España a cotas de prestigio internacional y bienestar económico y fue clave en el tránsito del PP al centroderecha por lo que seguirá aportando al PP desde su condición de militante», dijo entonces Bonig.

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios señalan que la invitación al expresidente se oficializó hace tiempo y tiene como objetivo que se reúna con los asociados por el interés que el colectivo empresarial tiene por reunirse con personas relevantes de la política y la economía.

Mantener un encuentro con un expresidente del Gobierno es «un lujo», y servirá para hablar de cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y social de España y también de la economía internacional, señalaron a Efe.

El formato del encuentro incluirá las intervenciones del presidente, Vicente Boluda, y del expresidente del Gobierno José María Aznar, y un posterior coloquio con los asociados de AVE.