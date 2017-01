Cañizares: "Adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad"

El cardenal Antonio Cañizares ha lanzado una ofensiva contra la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, conocida como ley de la transexualidad y actualmente en fase de tramitación parlamentaria en las Corts. En un artículo contundente que publicará el domingo el semanario diocesano Paraula, el arzobispo de Valencia sostiene que «adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad» e insta a «actuar» y «no cruzarse de brazos» ante una norma que aboca a «la destrucción de la familia». Y señala directamente al gobierno de la Generalitat. «Nuestra Comunidad Valenciana que, como otras ocho comunidades autonómicas españolas, pretende imponer, a modo colonizador de las conciencias y aún por la fuerza, esta ideología mediante una legislación inicua que se encuentra en estos momentos en las Cortes Valencianas», escribe el purpurado. Inicuo significa «malvado, injusto, contrario a la equidad».

El cardenal pide, «con mano tendida y apertura», que los dirigentes políticos del Consell «repiensen las cosas y no vayan contra el hombre ni contra la familia. Todavía estamos a tiempo. Los considero auténticos demócratas, y no me gustaría que se convirtiesen en dictadores o tiranos», avisa el prelado de Utiel.

Además, Antonio Cañizares pide la ayuda de distintos colectivos para que presionen contra la ley de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra. «Pido a padres, asociaciones que tienen que ver con la familia, a políticos, a comunicadores y periodistas, a educadores y a quienes me quieran escuchar», escribe Cañizares, que se involucren en esta causa. «No ayudar debidamente a la familia constituye una actitud irresponsable y suicida que conduce a la humanidad por derroteros de crisis, deterioro, destrucción y corrupción de graves e incalculables consecuencias».

Reivindicación LGTB

La ley de transexualidad ha constituido una reivindicación histórica del colectivo LGTB. Su articulado despatologiza la transexualidad al hacer posible, por primera vez en la historia, que los transexuales no necesiten aportar un informe médico que certifique «disforia de género» para cambiar de sexo en el Registro. En otras palabras: deja de ser considerado una enfermedad.

Asimismo, prevé conceder a los menores de edad la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad (no a su cuerpo) dentro de las competencias autonómicas. También facilita a los menores «trans» el acceso a tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad.

Otra de las medidas es un protocolo educativo para que en los colegios e institutos se apliquen medidas que eviten la discriminación: deberá respetarse el nombre y el género que decida un alumno en su documentación escolar, en los vestuarios y lavabos que elija en función de la «identidad de género manifestada», o en la ropa que lleve a clase.

En su tramitación en las Corts, la ley ha recibido un millar de enmiendas de grupos católicos, casi todas con un texto idéntico. En su artículo en Paraula, Cañizares recalca que «es preciso no cruzarse de brazos». En su opinión, el momento lo requiere. «Algunas posiciones están jugando con fuego, y ya nos estamos quemando», sostiene.

Desde sus primeros compases, esta ley ha sido replicada con beligerancia por el cardenal Cañizares. Responde a lo que él llama «ideología de género», a la que considera «una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura». Sus palabras el año pasado contra el «imperio gay» y el feminismo «destructor» lo llevaron a la Fiscalía con acusaciones de delito de incitar al odio. Todo fue archivado.

También supuso un grave conflicto institucional con Ximo Puig y Mónica Oltra, con cartas privadas enviadas a ambos dirigentes y reveladas por este periódico. Al president le afeó su «traición», su «cobardía» y la «estupidez» de sus palabras en las Corts. A la vicepresidenta le dijo: «Me recuerdan ustedes a los tiempos de Franco».

En su artículo, Cañizares añade: «No les hagamos el juego a estas colonizaciones ni favorezcamos esas colonizaciones en Valencia. Defendamos la familia. Nos jugamos el futuro. Nuestras armas son la verdad y belleza de la familia, el amor y la fidelidad en la familia, la oración, la fe, el testimonio, la formación y la clarificación de ideas. ¡No tengáis ningún miedo, venceremos!».