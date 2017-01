PP y Ciudadanos respaldan la limitación de mandato a ocho años del jefe del Consell

La iniciativa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de limitar por ley la duración de los mandatos al frente de la presidencia no debería encontrar ningún obstáculo. Es más, es muy problable que la propuesta pueda aprobarse por las Corts con la unimidad de los cinco grupos representados.

En el tripartito, PSPV, Compromís y Podemos, están dispuestos a abrir el debate en el marco de la reforma de la Ley Electoral Valencia que se tramita en las Corts y que se encuentra en el proceso de participación de los expertos.

Pero también los dos partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, son favorables a priori de fijar un tope de dos legislaturas en la presidencia de la Generalitat.

El PPCV no hizo ayer valoraciones sobre la propuesta lanzada por Puig, pero un vistado a la hemeroteca evidencia que la formación que lidera Isabel Bonig está por la labor. Es más, en octubre de 2015 al poco de comenzar la legislatura la síndica del grupo popular y presidenta del PP ya anunció que solicitaría formalmente a las Corts que la limitación de mandatos se abordara en la reforma del Estatuto, que se encuentra paralizada hasta que se modifique la Ley Electoral.

Hasta ese momento muy pocos dirigentes del PP se habían posicionado a favor de poner un tope a la presidencia de los gobiernos. Sí lo había hecho el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, pero Génova llegó a vetar en su último congreso nacional que el vero se incluyera en los estatutos nacionales del partido.

Posibilidad de enmendar

Además, en las diferentes convenciones que han celebrado los populares valencianos desde que están en la oposición una de las conclusiones de la militancia ha sido precisamente la limitación de mandatos. El PPCV baraja incluso presentar esta propuesta como enmienda a la ponencia de estatutos en el congreso nacional que se celebrará en febrero, aunque la decisión no está tomada.

Mientras, en Ciudadanos la limitación del mandato de ocho años para el presidente de la Generalitat tampoco debería generar gran discusión en la Comunitat Valenciana ya que a nivel nacional la formación que lidera Albert Rivera la promueve. Su intención es presentar en el Congreso una modificación de la ley de Gobierno. No obstante al no tener carácter reotractivo no supondría un freno al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el caso de que se presentara a un tecer mandato.

En la Generalitat sólo superaron los ochos años el socialista Joan Lerma que permaneció en el cargo durante 13 años y el popular Francisco Camps que dimitió a las pocas semanas de cumplir ocho años en el cargo.

La decisión de Ximo Puig de abrir este debate le podría afectar directamente si bien dado que la ley no puede tener carácter retroactivo la actual legislatura no contaría a efectos de limitación del mandato. En caso de que Puig fuera de nuevo elegido presidente en 2019 aún podría optar a un tercer mandato.

PSPV y Podemos tienen previsto llevar a los trabajos de la comisión para la reforma de la Ley Electoral la limitación de mandatos. Para el partido que lidera Antonio Montiel este veto forma parte de su código ético. Por su parte, el grupo parlamentario Compromís también está dispuesto a incluir esta posibilidad en el debate de la comisión, aunque no tienen una posición tomada sobre la limitación del mandato para la presidencia de la Generalitat.