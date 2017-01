Hacienda acusa al PP de exigir datos que la ley prohíbe difundir

La polémica entre Consell y PP por los documentos que el principal partido de la oposición solicita y que ya han acarreado sentencias en contra del ejecutivo está lejos de amainar. El gobierno de PSPV y Compromís ha reprochado en varias ocasiones al PP que solicite información que el Consell no puede remitir porque no está a su disposición o en otros casos porque no entiende la finalidad de su uso para la labor de fiscalización, como expedientes completos de víctimas de violencia de género.

Pero la polémica ha dado un paso más. El Consell asegura ahora que el PP ha solicitado a la Conselleria de Hacienda documentación tributaria que una ley estatal prohíbe difundir porque pone en aviso a posibles defraudadores.

Sólo buscan sentencias

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, acaba de elevar una consulta al Ministerio de Hacienda ante la petición del grupo popular de las Corts para que les entregue el Plan de Control Tributario. Según Soler la Ley General Tributaria, de 2003, considera esos datos reservados.

Soler cree que el PP no busca información, sino sentencias para maquillar su pasado ya que los populares fueron condenados en numerosas ocasiones por no aportar la documentación en las Corts que solicitaba la oposición.

«Se trata de una información muy sensible que puede servir para poner sobre aviso a los defraudadores de impuestos, ya que en ese documento se detallan de forma pormenorizada las áreas donde se va a poner el acento en la investigación contra el fraude fiscal y puede dar pistas sobre actuaciones futuras», añade Soler.

El titular valenciano de Hacienda considera «irresponsable» que se reclame información tributaria cuya trasmisión prohíbe el Gobierno y asegura que su obligación es evitar que determinada información pueda llegar a los presuntos defraudadores. Soler cree que se abriría la vía para reclamar al ministerio su plan detallado por áreas en la lucha contra el fraude.