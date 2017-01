Lotería del Niño: El Gordo cae en Torrent y deja 90 millones

Tocó en Torrent. El número 08354, agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de El Niño, ha sido repartido íntegramente por la administración número 3 de Torrent en l'Horta. El premio está dotado con dos millones de euros por serie y entre agraciadas con la suerte del primer premio se encuentra la Hermandad del Sant Sepulcre.

Así lo ha asegurado la gerente de la administración, María José Sanfélix, quien ha confesado que aunque no quería escuchar el sorteo porque "nunca sale nada", al final se ha decidido a hacerlo y de esta forma ha sabido que su oficina había vendido íntegramente el primer premio.

Sanfélix ha explicado que la administración la abrió su madre en 1982, hace 34 años, y se la pasó a ella en 2006, aunque hasta hoy no habían dado ningún premio del sorteo de Navidad ni de El Niño. "Hemos vendido todo el primero, los 450 décimos, y se ha repartido especialmente a la Hermandad del Santo Sepulcro y a particulares", ha señalado la administradora.







A sus 90 años, Amparo Masilla ha visto cumplido su sueño desde que abrió la administración número tres en la Avenida del Vedat de Torrent, entregar un gran premio de la lotería. "No me quedé ningún décimo pero estoy igual, o más, contenta que si me hubiera tocado por haber hecho tan feliz a tanta gente. Son sus dos hijas, María José e Inmaculada, las que llevan ahora la administración, quienes la han abierto al mediodía después de conocer la feliz noticia. "No iba ni a ver el sorteo pero al final he dicho, mira que si toca. Y cuando he visto el número no me lo he creído hasta que lo he comprobado", reconoce María José. "Lo mejor es que ha sido muy repartido en papeletas por todo el pueblo", añade la lotera.

Los gritos de júbilo de los vecinos que se iban acercando a la administración, el claxon de los coches al pasar y las botellas de cava no dejaban lugar a la duda. Torrent es la ciudad a la que los Reyes de Oriente han dejado un gran Niño como regalo.

La palma se la ha llevado la Hermandad del Sant Sepulcre, con casi 3.000 papeletas vendidas entre sus cerca de 700 cofrades. "Es un barrio humilde y este dinero viene como anillo al dedo a muchas familias", destaca su presidente, José Enrique Tronchoni.

Una de ellas es la familia Alemany. "Para tapar agujeros y con lo que sobre darnos una alegría", explicaba la abuela. Para Ana, una de sus nietas, de siete años, su deseo de ser fallera mayor ya lo ve más cerca.

"Vivimos de alquiler y por fin nos vamos a poder cambiar de piso", explica Santiago, con una sonrisa en el rostro después de conocer el pellizco que le había tocado. Para otras, como Amparo, quien le compró una participación a su compañera ayer a última hora, este dinero asegura que le va servir para pagar el arreglo del coche.

El alcalde de Torrent, Jesús Ros, se apresuró a felicitar a los premiados en cuanto conoció la noticia.

Por su parte, el 95379 ha sido agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie. Este número ha estado consignado en múltiples localidades del territorio español, también en la Comunitat Valenciana.

El tercer premio de la Lotería del Niño ha sido para el número 85073, dotado con 250.000 euros por serie, y ha sido vendido en la administración número 2 de Benetússer en Valencia que lo ha repartido entre los vecinos, una falla de Massanassa y un bar de Alpuente.

La provincia de Valencia ha sido tocada por la suerte de El Niño en 18 ocasiones. Catorce veces ha tocado el primer premio en la capital y el resto en Cuart de Poblet, Gandía, Masamagrell y Sueca.Es la tercera provincia que más lotería ha vendido para este sorteo (51.133.720 euros), solo por detrás de Madrid (101.512.620 euros) y Barcelona (62.550.940 euros).