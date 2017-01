Lotería del Niño: El tercer premio reparte 11,25 millones en Benetússer y Massanassa

El tercer premio de la Lotería del Niño 85073 ha caído íntegro en Benetússer. Desde la administración, situada en la calle Juan Martínez Company, han repartido 11,25 millones de euros, aunque no pudieron determinar la cantidad de décimos vendidos, sí saben dos lugares concretos a los que han llevado la suerte.

Se trata de una aldea de Alpuente donde se acercaron a vender y la falla Jaume I, situada en uno de los barrios más humildes de Massanassa. Una falla pequeña, no más de 70 falleros, que en 2017 no tenía previsto plantar la falla grande debido a los apuros económicos. Algo que hoy ha cambiado completamente. El presidente, Juan Miguel Carmona, accedía este año a la presidencia en un «momento muy difícil». Además de la alegría porque la falla tendrá unos ingresos extra „al menos un décimo„ destacaba «lo bonito» de haber llevado millones «a gente muy humilde del barrio, que lo necesitaba igual o más que nosotros». De hecho, la pasada semana la junta directiva realizó una reunión para ver qué hacían de monumento grande al no tener dinero para encargarlo. «Serán unas fallas difrentes», vaticina Carmona.

Ana Villamayor, hija de los regentes de esa administración de lotería, Damián y Bonifacia Villamayor desde hace más de dos años, se ha mostrado "muy feliz" por haber sido los encargados de vender este tercer premio que, según ha explicado, está "bastante repartido por todo el pueblo". "La gente está ya abriendo el vino y celebrando", ha señalado. "Siento mucha felicidad de ver a la gente feliz. Es una sensación genial", ha remarcado.