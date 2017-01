El primer gran premio para una lotera reciente

Damián y Boni Villamayor son los gerentes de la administración de Benetússer que ayer repartió íntegro el tercer premio de la Lotería del Niño. Apenas llevan con el negocio dos años y medio tras coger el traspaso. En su corta expericiencia es el primer gran premio que dan y ayer no podían ocultar su alegría, pero también el agobio ante el aluvión de afortunados y medios de comunicación congregados frente al despacho. Pese a que no quisieron entrar en muchos detalles, indicaron que estaba «bastante repartido por todo el pueblo» y se mostraban «muy felices» .a. c. benetússer