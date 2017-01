El PP critica que el Consell está "paralizado y callado" ante el cese de Sandra Casas

El grupo del Partido Popular en las Corts critica el «manto de silencio opaco» que rodea el cese de Sandra Casas, la hasta ahora secretaria autonómica de Asuntos Sociales y número dos de Mónica Oltra en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La diputada del PP María José Ferrer San-Segundo afirma que la vicepresidenta «no ha despejado ninguna duda, ni ha dado ningún dato que desmienta las sospechas sobre posibles irregularidades, conflictos de intereses o utilización de influencias en su propia Conselleria».

Ferrer San-Segundo pregunta a Mónica Oltra si su número dos «ha firmado o intervenido por parte del Consell en reclamaciones privadas que ella misma o su despacho [de abogados] hayan iniciado».

Desde el PP califican de «elocuente y clamoroso» el silencio, «sorprendente en alguien tan locuaz cuando se trata de calificar la ética y la estética de los demás», afirman.

Asimismo, la diputada popular recuerda que desde que el grupo popular en las Corts presentó las preguntas y solicitudes de documentación sobre el caso, justo unos días antes del cese, «no ha habido una sola declaración del presidente Puig, ni de consellers ni de altos cargos; solo una errática intervención de la Oltra más nerviosa, frágil e inconsistente que se ha visto nunca».

Ferrer San-Segundo también se cuestiona «por qué la Conselleria de Transparencia no oye, no ve, no habla y no actúa", ha cuestionado San-Segundo «si el PSPV, Compromís y Podemos no tienen preguntas que hacer, o es que no quieren conocer las respuestas».

Sandra Casas dimitió el pasado 30 de diciembre para volver a su actividad profesional como abogada, al entender que su misión en la Conselleria «ya está cumplida».