El Consell evita el embargo de fondos de Montoro al caer el plazo de pago a 58 días

La Generalitat acaba de salvar in extremis una amenaza de retención de fondos por parte del Ministerio de Hacienda que pendía sobre la cabeza de la Administración autonómica.

El cierre del mes de noviembre dejó un periodo medio de pago en la Generalitat de 58,2 días. Dos días más y el Consell se hubiera visto inmerso en el supuesto por el que el Ministerio de Hacienda le retendría parte de los fondos que envía mensualmente al superar el plazo medio de pago de 60 días. Con esa retención, el Gobierno pagaría a los proveedores.

En concreto, en el mes de noviembre, la Generalitat ha conseguido reducir el plazo de pago a 58,2 días. El dato contrasta con la situación del año anterior. A finales de noviembre de 2015, el período medio global de pago de la Generalitat se situó en 87,5 días y encadenaba tres meses por encima de los 60 días.

La situación, un año después, se ha revertido al rebajar esa cifra a poco más de 58 días en noviembre de 2016. Además, una vez se han cargado en diciembre las facturas pagadas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por valor de 907 millones, la cifra aún será menor al cierre del ejercicio 2016.

Con todo, pese a que se evita la retención de fondos sobre la campana, la situación evidencia la altísima dependencia que el Consell tiene del FLA como consecuencia de la infrafinanciación. Cuando el Gobierno abre el grifo de liquidez, el Consell respira y cuando lo cierra, la Generalitat se ahoga.

El gráfico explica esa alta dependencia que provoca que, de forma cíclica, el período medio de pago sube y baja. Curiosamente se observa cómo las épocas en las que el período medio de pago ha sido bajo han coincidido con períodos electorales en España, lo que la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, considera «vergonzoso». Ferrando asegura que la Comunitat Valenciana realiza un «gran esfuerzo» para abonar las facturas porque «el Consell es consciente que de esos ingresos dependen muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas valencianas y no puede pagar antes ya que sufre la peor financiación por habitante de toda España», un dato reconocido por todos los expertos, incluidos los del Ministerio de Hacienda, por el propio Gobierno y, recientemente, por la Sindicatura de Comptes, que ha cifrado en 14.380 millones el dinero que se ha escamoteado a los valencianos por no tener una financiación per capita como el conjunto de los españoles, una cifra que el síndic considera «deuda histórica» con los valencianos.

Negativa a resolver el problema

«Por eso es un auténtico disparate que el Ministerio de Hacienda amenace con penalizar a la Comunitat Valenciana por una infracción cuyo responsable es el propio ministerio, que se ha negado hasta ahora a resolver el problema modificando un sistema de financiación caducado desde el 1 de enero de 2014», añade Ferrando respecto al plazo de pago.

A pesar de las dificultades, la número dos de Hacienda pone incidencia en que el dato de noviembre sitúa a la Comunitat Valenciana por debajo del listón de los 60 días. «Pagar lo más pronto posible a nuestros proveedores, dentro de nuestras evidentes limitaciones, nos permite proyectar una imagen de Administración seria y fiable, que se esfuerza a pesar de los problemas de fondo. Ahora quien trabaja para la Generalitat sabe que cobra, que no somos una Administración morosa», afirma Ferrando.