El congreso socialista divide a la ejecutiva del PSPV

El socialismo español está a vueltas con las fechas del congreso que debe marcar nuevo rumbo y liderazgo del partido desde la caída de Pedro Sánchez. Y el PSPV no está exento, pese a la insistencia de su secretario general, y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en «dejar de pensar» en Ferraz y centrarse en la oportunidad «histórica» de estar al frente del Consell después de 20 años en el ostracismo político.

Lo volvió a decir ayer ante los miembros de la ejecutiva, que no conviene distraerse en debates orgánicos, que hay que abandonar la visión centralista y poner el foco en lo que se está haciendo y se puede hacer en la C. Valenciana. Pero, de momento, según lo informado de la reunión de ayer, el PSPV no puede escapar de la discusión sobre la urgencia del congreso y la mayor o menor transitoriedad de la gestora.

Fueron el secretario general de la provincia de Castelló, Francesc Colomer (secretario autonómico de Turismo), y un histórico como Vicent Garcés, alineado con Sánchez en el conflicto último, quienes defendieron que el cónclave debe celebrarse lo antes posible, informaron fuentes socialistas.

La voz cantante de la postura contraria la tomó el representante del PSPV en la gestora, José Muñoz, quien reiteró que lo importante son las ideas y no las fechas, y que al fin y al cabo la diferencia es de uno a dos meses. El portavoz en la Diputación de Castelló, José Benlloch, defendió también esta posición.

Comité nacional

Al margen del debate sobre el congreso, Puig anunció un comité nacional extraordinario, a celebrar el próximo día 21, para explicar al partido la ampliación del Pacte del Botànic y los presupuestos de la Generalitat. Aprovechó además la conferencia de presidentes para responder a José María Aznar: tratará de mostrar que la C. Valenciana de hoy, dijo, «está muy lejos del tenebrismo de la época de Aznar».