El calor vuelve mañana a Valencia con máximas de 20 grados

El calor volverá momentáneamente a la Comunitat Valenciana a lo largo de mañana, puesto que las temperaturas máximas subirán de manera notable hasta llegar, en el caso de la ciudad de Valencia, a los 20º C en las horas centrales de la jornada, lo que supone un incremento de 5º con respecto a las máximas previstas para hoy, de 15º C. Las mínimas, sin embargo, seguirán manteniendo los valores de los últimos días y no experimentarán variaciones, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La subida térmica será, no obstante, fugaz, ya que el viernes las temperaturas regresarán a valores similares a los experimentados durante esta semana. De hecho, para ese día la Aemet prevé cielos pocos nubosos o despejados con "temperaturas en descenso" que, en el interior de Castelló, será "notable". El viento soplará de flojo a moderado, "tendiendo a fuerte" también en el interior de Castelló.