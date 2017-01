Cospedal asume el dictamen crítico del Yak y alivia a los familiares

La voz se le quiebra a Francisco Cardona. Dice que por la noche, cuando se vaya a la cama, pensará una vez más en su hijo, el sargento Cardona Gil, fallecido en el siniestro aéreo del Yak 42 en 2003. Como tantas noches, y ya van 4.980 noches, pensará en él. «Seguramente hablaré con mi hijo a través del inconsciente y le diré: 'Todo aquello que algunos se encargaron de decir de que tú estarías avergonzado del comportamiento de tus padres, ahora se demuestra falso'. Y sé que él me contestará: 'Yo en ningún momento he dudado de vosotros'. Lo sé. Sé que me lo va a decir».

Son las palabras de un momento que constituye un punto de inflexión para los familiares de las víctimas. Ayer, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, recibió durante una hora y media a los responsables de la Asociación de familiares de víctimas del Yak 42, entre ellos a Francisco Cardona y su mujer, de Alboraia. Ante ellos, la ministra se comprometió a investigar la gestión del accidente del avión en el que murieron 62 militares españoles.

Cospedal asumió como propio el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza del siniestro a su ministerio, entonces dirigido por Federico Trillo. Además, el informe asegura que el avión nunca debió volar, declara la responsabilidad patrimonial de Defensa y advierte de la existencia de irregularidades en las contrataciones de vuelos para el transporte de tropas a misiones internacionales.

Afirma Cardona, vicepresidente de la asociación, que para las víctimas «es un triunfo moral importante que la ministra haya asumido y hecho suyo el dictamen del Consejo de Estado a pesar de las reticencias que podían existir». ¿Es la mayor satisfacción que les ha dado un alto cargo del Partido Popular? «Sin ninguna duda», remarca. Según Francisco Cardona, «es un triunfo trabajado que nos ha costado mucho tiempo y sacrificio, y mucho desasosiego en los malos momentos. Es un reconocimiento a la verdad y a la dignidad de aquellos que murieron en el Yak 42. Porque los familiares todavía están aquí para responder y combatir si hace falta. Ellos no pueden defenderse; nosotros sí».

En la nota que emitió Defensa tras el encuentro se recoge que «la ministra ha transmitido a las familias que seguirá el dictamen del Consejo de Estado, pese a su carácter no vinculante». También subraya que Cospedal «les ha transmitido personalmente su apoyo y el compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno, y de toda la sociedad española».

La entrevista de ayer es lo más parecido a una disculpa que han recibido los familiares. «Decirnos lo que nos ha dicho la ministra Cospedal es una forma de asegurarnos que alguien se ha equivocado; es el reconocimiento de que algo hizo mal el Ministerio de Defensa en aquel momento», reflexiona Cardona. El perdón, confía, llegará a su tiempo. «Con la intención mostrada por Cospedal de esclarecer los hechos nos vale a las familias», asegura.

Francisco Cardona señala que, con el gesto de la ministra tras el dictamen del Consejo de Estado, ven recompensada su lucha de estos catorce años y su negativa a bajar los brazos ante un caso rodeado por «unas circunstancias totalmente denigrantes».

El informe de Defensa

En una comparecencia posterior a la reunión, la Asociación de familiares de víctimas del Yak-42 calificó como «oro moral» y «alivio» la decisión de Defensa. A su juicio, esta medida supone un «cambio radical» en el enfoque de la gestión del accidente llevada hasta ahora por Defensa y pone el «marcador a cero» en el proceso abierto en 2004.

El presidente de la asociación, Miguel Sencianes, aseguró que la ministra Cospedal les ha trasladado su intención de abrir una investigación sobre el siniestro centrada principalmente en la búsqueda del contrato del avión y de los 42 vuelos anteriores, así como de la documentación relativa a la póliza de seguro del vuelo que pagó España. La ministra se ha comprometido a buscar «por tierra mar y aire» dichos documentos para plasmar sus conclusiones en un informe.

Con el informe de Defensa se entra en un proceso que dirimirá la responsabilidad patrimonial de la Administración y se concluye toda la vía jurídica abierta en 2004. El presidente de la Asociación, Miguel Sencianes, dijo que «a las familias nos da igual la indemnización» y que lo importante ahora es que la verdad sirva de homenaje a los militares fallecidos frente al «ultraje y la humillación» por parte del entonces ministro de Defensa Federico Trillo.

Piden que Rajoy comparezca

Por otro lado, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís solicitaron ayer que sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien comparezca ante el Pleno del Congreso para detallar qué actuaciones va a llevar a cabo el Ejecutivo para resarcir a las víctimas y los familiares del Yak 42.