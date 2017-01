La Audiencia expulsa a la diputada de EU del caso Taula por su imputación

La Audiencia de Valencia ha decidido expulsar definitivamente como acusación popular del «caso Taula» a la diputada de EU en la Diputación de Valencia que presentó la denuncia que originó la investigación, Rosa Pérez Garijo. Un auto de la sección cuarta de la Audiencia provincial acuerda excluirla «como acusadora popular, dado que aparece como investigada en la causa principal» por los contratos «zombis» en Imelsa. La sala mantiene este criterio, contrario al instructor, y decide excluirla como acusación porque se trata de «una única causa» aunque esté dividida en piezas.

En un comunicado, la también diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica y vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia mostró su «perplejidad» ante la decisión de apartarla, que no comparte. «Sin el exhaustivo trabajo de fiscalización y sin la denuncia interpuesta por EU, no habría caso Taula», defiende y asegura «sentirse perseguida». Pérez Garijo considera la decisión judicial «una nueva traba para que no pueda ejercer la acusación particular» y «garantizar que se investiguen cuestiones muy graves que se incluyeron en la denuncia inicial y que no están siendo investigadas ni por la Guardia Civil ni por la Fiscalía», explica, en referencia «a la contratación de las luces LED o los modificados de obras del área de Carreteras con informes contrarios del oficial mayor».

«Es evidente –concluye– que mi presencia es incómoda y continúa siéndolo» y cita como ejemplo «las trabas desde la gerencia de Divalterra (antigua Imelsa) a obtener la documentación sobre los trabajos de la letrada Emma Ramón, contratada por la empresa pública para personarse en el caso un año antes de que se hiciera efectiva la personación, por lo que facturó 44.000 ?».