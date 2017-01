Llega un temporal de frío que puede dejar nieve en Valencia

Imagen de archivo de una nevada de hace dos años en la C. Valenciana.

Imagen de archivo de una nevada de hace dos años en la C. Valenciana. Efe/Domenech Castelló

Las altas temperaturas que, en general, registra hoy la Comunitat Valenciana y que en el 'cap i casal' llegan incluso a alcanzar los 21º C van a ser poco más que un espejismo porque, a partir de mañana, vuelve de nuevo el frío debido a un temporal de nieve, viento y mar por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha visto obligada a emitir un aviso especial para alertar a la población.

Aunque será el fin de semana cuando el temporal golpee el litoral de la Comunitat Valenciana (nos afectará sobre todo el mal tiempo marítimo), la situación más inusual se vivirá, no obstante, a principios de la próxima semana. Y es que será entonces cuando el frío llegue de verdad para dejar temperaturas gélidas incluso a nivel del mar, en la ciudad de Valencia. Es aquí, de hecho, donde la Aemet prevé para el miércoles valores mínimos incluso bajo cero (-1º C) y máximas que no superarán los 8º grados, unas temperaturas más que atípicas en el 'cap i casal'.

Ese día, la Agencia Estatal de Meteorología sitúa la cota de nieve en apenas 100 metros de altitud, lo que, de cumplirse, podría incluso dejar nieve muy cerca de la urbe valenciana, si no en la misma ciudad. No obstante, habrá que esperar a la evolución del temporal durante los próximos días.



La previsión, al detalle

Para mañana, cuando está previsto el paso de un frente frío por la península, la Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados en la provincia de Valencia con "temperaturas en descenso a lo largo del día" después de una jornada tan cálida como la de hoy. De hecho, el frío aumentará de manera progresiva conforme avance el día hasta llegar a alcanzar las temperaturas mínimas al final de la jornada. En la capital del Túria se prevén mínimas de 7º C y máximas de 16º, mientras que en otros puntos más elevados, como Requena, las temperaturas más bajas ya se situarán en valores negativos (-1º C).

El responsable de esta situación será un frente frío que llega a la península debido a la posición del anticiclón de las Azores al noroeste y una zona de bajas presiones en el interior de Europa que, posteriormente, se trasladará a los alrededores de Italia. Eso provocará "una entrada marítima, fría y húmeda, de componente norte que dará lugar a nieve en cotas relativamente bajas, intervalos de viento fuerte o muy fuerte en el cuadrante nordeste y Baleares y temporal marítimo en buena parte del Mediterráneo", según la Agencia Estatal de Meteorología.

La cota de nieve oscilará, dependiendo de los días, el lugar y la hora, "entre los 300 y 800 metros en el extremo norte, subiendo progresivamente hacia el sur". Se esperan también vientos de componente norte que serán "fuertes con intervalos de muy fuertes en áreas del cuadrante nordeste y en Baleares". En cuanto al estado de la mar, en el Mediterráneo se espera temporal marítimo "con avisos de fenómenos costeros en puntos del litoral de Cataluña y Baleares durante mañana, empeorando la situación durante el domingo, sobre todo en Baleares y afectando a zonas de alta mar".

Para esos dos días, la previsión de la Aemet en Valencia habla de cielos despejados y temperaturas de entre 6º C de mínimas y 16º C de máximas. Sin embargo, "es probable que a partir del martes haya un cambio de situación", advierte la Agencia Estatal de Meteorología en el aviso especial que ha emitido con motivo del temporal de frío y nieve.

Para entonces se espera la entrada de aire del nordeste de origen continental, más seco y frío, que es el que realmente traerá el frío a la Comunitat Valenciana. De hecho, según subraya la Aemet, este flujo "dará lugar a un episodio de temperaturas muy bajas en buena parte de la península y Baleares". Y no es para menos porque la previsión meteorología del martes en Valencia sitúa la cota de nieve en apenas 500 metros de altitud (el día anterior, el lunes, estará en 1.200 metros) con temperaturas mínimas de 1º C y máximas de 11º.

Sin embargo, al día siguiente aún hará más frío, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología espera que aún baje más la cota de nieve: hasta los 100 metros de altitud, algo que podría traer nieve a la misma ciudad de Valencia o al menos muy cerca de ella, y temperaturas aún más gélidas, con mínimas bajo cero (-1º C) y máximas que no llegarán a los 8º C.